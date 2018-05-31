環境史權威：大陸空氣品質明顯改善 生活水準大幅提升

2018年05月31日 15:51 中時電子報 喻華德

據《中國日報網》報導，環境史權威沃斯特（Donald Worster）在20年前首次中國大陸結緣。5年前，他到大陸任教，與這片土地結下更深的緣分。昨日，他在接受《中國日報網》專訪時表示，大陸的空氣品質已經得到改善，生活在這裡就如同在家中一樣。

環境史權威沃斯特（Donald Worster）教授。（圖/翻攝中國人民大學網站）

很高興看到中國人過上更好的生活

沃斯特第一次來中國是在1998年的夏天，迄今已有20年。此後，他多次來華，特別是在過去5年裡。由於在中國人民大學執教，他現在大部分時間都生活在這片土地上。

回顧過去20年，沃斯特注意到，中國人民的生活水準有了很大的提升。「很高興看到很多中國人過上了更好的生活，現在他們把錢用於改善教育、出外、食物和旅行。這些都是很好的事情。」

在沃斯特看來，大陸政府做了很多重要的事情，大大提升了人民的生活品質，現在中國人享受更好的營養、醫療和教育。

與此同時，他也注意到一些不好的變化，比如「西方物質主義思想的入侵、過度消費、大量的汽車和環境污染」等問題。

希望真正瞭解中國

沃斯特是環境史學創始人、美國科學與社會學院院士，曾獲美國歷史學會終生成就獎。他在2012年入選國家外專局「引進海外高層次文教專家重點支持計畫」專案，兼任中國人民大學特聘教授。近日，他還當選國家外專局2017「外教中國」年度人物。

在談到為何來大陸執教時，沃斯特表示，他是為了刺激、冒險、探索和發現。「我在美國退休了，但是我認為自己還很年輕、充滿活力。我喜歡教書，喜歡和學生們在一起。我之前教過的大陸學生告訴我，有一個教書的機會。於是，我抓住機會來到這裡，這一次我不再是遊客，而是真正居住於此。」

他進一步表示：「在這裡，我可以真切地瞭解中國人是如何生活的，更加充分地理解中國及其正在發生的變化。世界其他地方的人民，包括美國人在內，並不總是理解中國發生的事情。所以我來這裡看看中國的變化。」

與此同時，沃斯特還想幫助推動中國環境史學科發展，這在大陸是一門新興學科。在沃斯特的推動下，中國人民大學的環境史學科得到了很好的發展。

在中國人民大學的學生眼中，沃斯特這個名字生成了一個強大的磁場，不斷召集、引領新一代環境史學者超越人類中心主義的局限，將「星球」的生命拉入學術和公眾的視域。「他的視界是包容的、宏大的、博愛的，超越國別和地域去思考自然界的豐裕和貧瘠，甚至跳出地平線，從宇宙的視角俯瞰這顆藍色星球，思索著地球生態中的『有限』和『無限』。」

中國讓我賓至如歸

沃斯特說，儘管他不太懂中文，仍然感覺生活在這裡就如同在家中一樣。他解釋道：「有這種感覺，部分是因為中國人和善、好客；另外一個很重要的原因是，我在大陸所做的大部分事情和在美國差不多。」

在大陸生活的這幾年，沃斯特注意到，在環境治理看上去發生了巨大的變化。「雖然仍然有空氣污染、水污染問題，但是我能感受到，空氣品質已經得到很大的改善，一直在好轉。此外，大陸在自然保護、國家公園建設和野生生物保護方面都有了很大的提升。」

據人大網頁資訊，沃斯特為美國堪薩斯大學赫爾榮譽教授，美國人文與科學學院院士，環境史學的創始人與權威學者之一，劍橋大學「環境與歷史」系列叢書主編。他於2012年入選國家外專局「引進海外高層次文教專家重點支持計畫」專案，並兼任人大特聘教授。

其主要著作包括《自然的經濟體系：生態思想史》《塵暴：1930年代的美國南部大平原》《帝國之河：水、旱、與美國西部的成長》《自然的財富》《向西奔騰的河流：約翰衛斯理鮑威爾的一生》《熱愛自然：約翰繆爾的一生》《萎縮的地球：美國豐裕之興衰》等。

曾獲1980年Bancroft獎、1997年世界生物資源保護協會傑出成就獎、2004年美國環境史協會傑出成就獎、2009年蘇格蘭文學最高獎、2009年英語語言聯盟最佳傳記獎、2012年美國歷史學會終身成就獎等。

(中時電子報)