環境史權威：大陸空氣品質明顯改善 生活水準大幅提升

美國環境史學創始人之一的沃斯特教授認為中國大陸近年空氣和生活品質改善，而且人民友善有賓至如歸之感。(圖/翻攝中國人民大學環境學院官網）

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中時電子報

據《中國日報網》報導，環境史權威沃斯特（Donald Worster）在20年前首次中國大陸結緣。5年前，他到大陸任教，與這片土地結下更深的緣分。昨日，他在接受《中國日報網》專訪時表示，大陸的空氣品質已經得到改善，生活在這裡就如同在家中一樣。

環境史權威沃斯特（Donald Worster）教授。（圖/翻攝中國人民大學網站）

很高興看到中國人過上更好的生活

沃斯特第一次來中國是在1998年的夏天，迄今已有20年。此後，他多次來華，特別是在過去5年裡。由於在中國人民大學執教，他現在大部分時間都生活在這片土地上。

回顧過去20年，沃斯特注意到，中國人民的生活水準有了很大的提升。「很高興看到很多中國人過上了更好的生活，現在他們把錢用於改善教育、出外、食物和旅行。這些都是很好的事情。」

在沃斯特看來，大陸政府做了很多重要的事情，大大提升了人民的生活品質，現在中國人享受更好的營養、醫療和教育。

與此同時，他也注意到一些不好的變化，比如「西方物質主義思想的入侵、過度消費、大量的汽車和環境污染」等問題。

希望真正瞭解中國

沃斯特是環境史學創始人、美國科學與社會學院院士，曾獲美國歷史學會終生成就獎。他在2012年入選國家外專局「引進海外高層次文教專家重點支持計畫」專案，兼任中國人民大學特聘教授。近日，他還當選國家外專局2017「外教中國」年度人物。

在談到為何來大陸執教時，沃斯特表示，他是為了刺激、冒險、探索和發現。「我在美國退休了，但是我認為自己還很年輕、充滿活力。我喜歡教書，喜歡和學生們在一起。我之前教過的大陸學生告訴我，有一個教書的機會。於是，我抓住機會來到這裡，這一次我不再是遊客，而是真正居住於此。」

他進一步表示：「在這裡，我可以真切地瞭解中國人是如何生活的，更加充分地理解中國及其正在發生的變化。世界其他地方的人民，包括美國人在內，並不總是理解中國發生的事情。所以我來這裡看看中國的變化。」

與此同時，沃斯特還想幫助推動中國環境史學科發展，這在大陸是一門新興學科。在沃斯特的推動下，中國人民大學的環境史學科得到了很好的發展。

在中國人民大學的學生眼中，沃斯特這個名字生成了一個強大的磁場，不斷召集、引領新一代環境史學者超越人類中心主義的局限，將「星球」的生命拉入學術和公眾的視域。「他的視界是包容的、宏大的、博愛的，超越國別和地域去思考自然界的豐裕和貧瘠，甚至跳出地平線，從宇宙的視角俯瞰這顆藍色星球，思索著地球生態中的『有限』和『無限』。」

中國讓我賓至如歸

沃斯特說，儘管他不太懂中文，仍然感覺生活在這裡就如同在家中一樣。他解釋道：「有這種感覺，部分是因為中國人和善、好客；另外一個很重要的原因是，我在大陸所做的大部分事情和在美國差不多。」

在大陸生活的這幾年，沃斯特注意到，在環境治理看上去發生了巨大的變化。「雖然仍然有空氣污染、水污染問題，但是我能感受到，空氣品質已經得到很大的改善，一直在好轉。此外，大陸在自然保護、國家公園建設和野生生物保護方面都有了很大的提升。」

文章來源：環境史權威：大陸空氣品質明顯改善 生活水準大幅提升

據人大網頁資訊，沃斯特為美國堪薩斯大學赫爾榮譽教授，美國人文與科學學院院士，環境史學的創始人與權威學者之一，劍橋大學「環境與歷史」系列叢書主編。他於2012年入選國家外專局「引進海外高層次文教專家重點支持計畫」專案，並兼任人大特聘教授。

其主要著作包括《自然的經濟體系：生態思想史》《塵暴：1930年代的美國南部大平原》《帝國之河：水、旱、與美國西部的成長》《自然的財富》《向西奔騰的河流：約翰衛斯理鮑威爾的一生》《熱愛自然：約翰繆爾的一生》《萎縮的地球：美國豐裕之興衰》等。

曾獲1980年Bancroft獎、1997年世界生物資源保護協會傑出成就獎、2004年美國環境史協會傑出成就獎、2009年蘇格蘭文學最高獎、2009年英語語言聯盟最佳傳記獎、2012年美國歷史學會終身成就獎等。

(中時電子報)

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