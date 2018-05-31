三峽不肖業者非法焚燒垃圾 議員指市府放任

2018年05月31日 15:40 中時 葉德正

三峽溪東地區長期受不明刺鼻惡臭空氣所苦，市議員廖本煙接獲陳情，與兒子、議員參選人廖宜琨扮起柯南，出動空拍機調查汙染源，在山區發現不肖業者燃燒事業廢棄物，廖本煙說，民眾多年向環保局檢舉無效，要求市政府給一個交代。

廖本煙今在議會質詢時痛批，環保局任由不肖業者長期焚燒事業廢棄物，汙染空氣傷害民眾身體，且市府接獲檢舉也態度消極，讓不肖業者長期焚燒事業廢棄物賺取暴利，危害民眾身體健康甚巨，甚至有民眾呼吸困難搬離此地，廖更懷疑業者背後可能有人，市府才不敢動。

廖本煙說，當初他們找到元凶，要求環保局稽查人員處理，稽查人員竟還卻說是私人土地無法進入查察卸責，環保局態度令人憤怒，要求環保局嚴懲不法業者，還市民一個健康居住的環境。

環保局表示，常因陳情的汙染資訊片段，稽查員抵達現場時汙染蹤跡已消逝，但稽查員還是會仔細查證陳情事證，並透過蛛絲馬跡，主動進行埋伏、稽查；這次事件是環保局第一次接獲民眾通報，環保局接案後已在最短時間內趕往現場，也協請警方共同追查，破獲洪姓業者所屬的未具名資收場大量燃燒垃圾廢棄物，稽查員已當場命業者撲滅火源、並清除燃燒灰燼及廢棄物，並以現行犯以廢棄物清理法移送法辦，絕無包庇卸責。

環保局也說，溪東里常傳出空汙陳情案件，環保局經過科學儀器輔助，確認當地異味汙染來源是來自上風處的大同公司與德侑公司，已陸續對兩家公司開罰總計105萬餘元，也主動輔導兩家公司作改善。

(中時 )