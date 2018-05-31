政院通過《教育部所屬機構作業基金設置條例》草案 提升機構經營管理

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中時

教育部因應所屬機構發展趨勢，提升社會教育及教育研究品質，增進財務經營管理能力，設置教育部所屬機構作業基金，行政院會上午通過《教育部所屬機構作業基金設置條例》草案，未來除教育部所屬科博館、海科館外，還將納入國家教育研究院，行政院長賴清德也期許，未來基金應強化「教育智庫」功能。

近年來政府財政面臨重大考驗，收支差短縮減不易，而債務餘額持續攀高，相關支出因依法律及義務性支出之增加而產生排擠，難有成長空間，甚至呈現負成長。教育部表示，為提供教育部所屬國立社會教育機構發展之空間，行政院在2006年核定「教育部設立『國立社教機構作業基金』計畫」，2007年訂定發布「國立社教機構作業基金收支保管及運用辦法」，由國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立臺灣圖書館、國立臺灣科學教育館及國立海洋科技博物館等機構加入實施。

教育部指出，為提升「國立社教機構作業基金收支保管及運用辦法」位階，以提供現行實施之「國立社教機構作業基金」更具彈性運作空間；同時為期從事各類教育研究之教育部所屬國立教育研究機構將來能透過實施作業基金，促使人事進用、經費運用以及業務推動發展更為靈活，強化教育智庫功能，教育部因而打算推動「教育部所屬機構作業基金設置條例」立法。

教育部主祕朱楠賢說，未來相關機構納入基金運作的條件，必須符合自籌財源達15%以上，目前像是科博館、科工館等博物館，因有門票收入，可達到目標，而未來「國家教育研究院」也可以透過委託研究、教育資料庫付費授權使用相關收入，滿足自籌財源教育部不希望「教育智庫」完全依賴政府財源。

(中時 )

兩岸關係最糟時刻還沒到！唐湘龍… 賴清德民調腰斬　吳子嘉嘆有一半…

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