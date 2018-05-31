全球最紅新人團體Why Dont We 8月首度來台

2018年05月31日 15:51 中時 潘鈺楨

告示牌Heatseekers新人榜冠軍、全球最紅的新人團體Why Dont We即將於8月24日首度來台開唱。2016年剛成立的Why Dont We靠著充滿正能量的創作歌曲及青春有活力的外型，短短2年迅速崛起，累積超過2.12億全球音樂串流、270萬Instagram追蹤人數、1.7億YouTube點閱率，成為西洋流行音樂界中最驚人的爆紅故事。

在推出造成國際轟動的〈Invitation〉單曲後，Why Dont We隨即展開The Invitation Tour世界巡迴，從2018年2月開始，已經巡迴北美和歐洲，今年將首次前進亞洲，唱進台灣、曼谷、新加坡、東京、首爾等地。台灣場演唱會將於8月24日在台北華山 Legacy開唱，與台灣歌迷共度青春熱情的夏日夜晚，6月1日中午12點寬宏售票開賣。

由丹尼爾（Daniel Seavey）、柴克（Zach Herron）、柯本（Corbyn Besson）、喬納（Jonah Marais）和傑克（Jack Avery）所組成的Why Dont We成立於2016年。在Why Dont We正式成立之前，這五位大男孩已經各自有著一定的知名度。丹尼爾（Daniel Seavey）是《美國偶像》第十四季的前10名，而其他四位則是知名的Youtuber，在自己的Youtube頻道中以翻唱歌手的身分活動。在某次於洛杉磯的聚會中，他們突然覺得：「我們何不組成一個樂團呢？」。於是，Why Dont We就這樣誕生了。

成立後的Why Dont We馬上推出單曲作品〈These Girls〉，去年夏季初次亮相便在iTunes的流行音樂排行榜中名列前十，但隨即被他們自己的新單曲〈Trust Fund Baby〉超越並在iTunes歌曲排行榜中排名前三，更勝過知名歌手如德瑞克（Drake）、火星人布魯諾（Bruno Mars）和卡蜜拉（Camila Cabello）等歌手。這首歌曲由榮獲多項葛萊美獎的超級巨星紅髮艾德（Ed Sheeran）創作且由英國熱銷音樂製作人，曾與紅髮艾德、連恩佩恩（Liam Payne）和潔淨盜賊樂團（Clean Bandit）等合作的史帝夫麥克（Steve Mac）製作，媒體對Why Dont We的大碟給予盛讚。

累積超過2.12億全球音樂串流、270萬Instagram追蹤人數、超過160萬的YouTube訂閱人次和超越1.7億的點閱率，Why Dont We成為流行音樂界中最驚人的爆紅故事之一。在他們首張單曲〈Only The Beginning〉和〈Something Different〉之後推出單曲〈Why Dont We Just〉在去年夏季引起轟動，登上iTunes流行音樂榜第一名，並且超越火星人布魯諾、哈利斯泰爾（Harry Styles）和紅髮艾德等知名歌手，接著在Why Dont We成軍一周年之際又推出〈Invitation〉單曲，這張單曲同時也是樂團在一年內第4度發行的作品，一發行立即造成國際轟動，並為Why Dont We累績更多粉絲人數，包括美國在內6個國家的iTunes專輯排行榜中名列第一。而Why Dont We也隨即展開The Invitation Tour。The Invitation Tour從2018年2月開始，已經巡迴了北美和歐洲，而今年則首次前進亞洲，包括台北、曼谷、新加坡、東京、首爾。

Why Dont We將於今年八月首次登台開唱！挾帶冠軍單曲《Invitation》的大勢力，偶像第二世代即將用超群的音樂實力陪伴臺灣粉絲度過炎炎夏日！

WHY DON’T WE －THE INVITATION 2018亞洲巡迴場次

八月

11 泰國曼谷GMM Live House

13 新加坡Gateway Theatre, Main Theatre

15 南韓首爾MUV Hall

18 日本東京Summer Sonic Festival, ZOZO Marine Stadium

19 日本大版Summer Sonic Festival, Maishima Sonic Park

24 臺灣台北Legacy

26 菲律賓馬尼拉Samsung Hall

節目名稱：Why Don’t We The Invitation Tour首次台北演唱會

演出時間：2018/8/24(五) 19:30

演出地點 : Taipei Legacy傳記-華山1914創意文化園區中五A館

票價：2500

主辦: Wonderful Entertainment、寬宏藝術經紀股份有限公司

購票請洽:寬宏售票www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店

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