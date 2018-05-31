北市資源回收車新措施 明起長柄掃具免費清

2018年05月31日 15:55 中時 張立勳

為協助民眾更便利的清運家中損壞的拖把、掃把及曬衣竿等長桿物品，北市環保局表示，自6月1日起，各種不同材質的長柄桿品都可以免拆解、免用專用塑膠袋，直接交給清運線上資源回收車免費清運，不必再打電話與清潔隊約定時間，省時又方便。

環保局指出，掃把、拖把等專用垃圾袋裝不下的物品屬大型廢棄物，過去需與清潔隊約定時間清運，對民眾來說，1、2支掃把並不是難以搬運的大型物品，不能在丟垃圾的時候一併清運很不方便，自6月1日起改由清運線上資源回收車統一清運後，不但仍維持免費清運，還省下了另外約定時間清運的功夫。

環保局說，收運後非金屬材質的木桿、竹桿或塑膠桿等，會循廢棄物去化管道處理；金屬柄的掃把、拖把等掃具，將切除無法回收的頭再回收利用。除便民外亦達到增進資源循環利用、減少垃圾焚化效果。

為去化金屬柄掃具這種須拆解回收的複合材質物品，環保局自2016年8月15日起推出「難分難解，我們幫您處理」擴大回收方案，以專業人力及機具代替民眾進行拆解回收。至去年5月止，共回收廢安全帽5萬1154頂、廢行李箱8萬4102只、廢獎盃（座）816座及廢雨傘23萬8488把，除了解決民眾的困難外，更達到了減少廢棄物焚化和資源回收利用的目標。

環保局長劉銘龍表示，廢棄物的清運和回收雖然只是民眾日常生活的小問題，但卻是建設永續綠色城市不可或缺之一部份，環保局會持續改善服務流程，以提供最優質的服務為目標，讓我們的城市永保清淨美麗。

(中時 )