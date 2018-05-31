少女教主杜娃黎波 9月來台開唱

2018年05月31日 15:57 中時 潘鈺楨

以〈New Rules〉一曲被全球少女奉為新世代戀愛教主的高顏值混血女聲杜娃黎波（Dua Lipa），在2018年全英音樂獎上一舉拿下最佳英國女歌手、突破性藝人，以新人之姿風光成為最大贏家，還受邀至美國Billboard Music Awards頒獎典禮、UEFA歐洲冠軍聯賽等大型活動擔任表演嘉賓。亮麗性感的模特兒外型，與準確寫出新生代女孩感情觀的創作能力，被視為撼動西洋樂壇的新秀。不只成為繼愛黛兒後首位奪下英國金榜單曲冠軍的女歌手，SPOTIFY收聽次數更居全球女歌手之冠，氣勢驚人。在台灣歌迷千呼萬喚之下，終於將首度來台開唱。

因父親搖滾歌手的身分，杜娃黎波自小接觸各種音樂，14歲即立志成為一名歌手，開始翻唱包括克莉絲汀等歌手的作品，上傳至網路平台。為了圓夢，她一邊在餐廳、酒吧、夜店打工，一邊持續創作並上傳作品，因充滿異國風情的吸睛外表而迅速被模特兒公司發掘，最後終於在2015年簽入華納音樂，正式開始籌備個人專輯。期間發行數支單曲〈New Love〉、〈Be the One〉都在歐洲獲得佳績，名列Spotify全球試聽量最多的TOP 30，以驚人速度竄紅，2016年發行〈Blow Your Mind〉更讓她首次攻入美國告示牌排行榜Hot 100，個性派的音樂風格被稱為「暗黑系流行樂」(Dark Pop)。

2017年發行首張同名專輯，其中收錄的〈New Rules〉奪下英國金榜冠軍，成為繼愛黛兒之後睽違兩年的冠軍女歌手，教導女生如何遠離爛男人、不要在感情中迷失自我的歌詞，與極具創意的MV劇情，使她被少女們奉為新生代戀愛教主、時尚新指標，MV點閱次數衝破12億，在各國引發模仿潮，性感旋風席捲全球。〈IDGAF〉一曲更是展現女力最高等級，還曾在演唱會上搭配歌詞，要全場女生一起舉起中指，向壞男孩宣示。連全球賣座電影「格雷的五十道陰影」也相中她的性感嗓音，在系列最終章原聲帶中收錄她與DJ Whethan合作的〈High〉。

經常以超迷你短上衣搭配西裝寬褲登台的杜娃黎波，性感帥氣的舞台風格，不只男女通殺，連酷玩樂團、火星人布魯諾都無法抵擋，紛紛指名要她做為世界巡演的暖場嘉賓。在音樂方面，她的創作實力也備受肯定，酷玩樂團主唱克里斯馬汀甚至跨刀與她共同創作並獻聲合唱〈Home Sick〉一曲。2018年與知名DJ凱文哈里斯合作的最新單曲〈One Kiss〉更成為今年目前攀升速度最快的英國金榜冠軍歌曲，各方大牌陸續點名合作，超人氣持續看漲，絕對是西洋歌壇最受矚目的一顆新星。

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【Dua Lipa Live in Taipei 杜娃黎波2018台北演唱會】

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(中時 )