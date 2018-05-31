MLB》首局速球91英里 大谷翔平：高中時的球速

大谷翔平1下遇亂流，球速少見只有91到93英里左右。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平休息9天後，今(31日)率天使對戰老虎，投5局僅失1分，但受比賽兩度因雨暫停影響，並未繼續往下投，值得注意是，向來球速能輕鬆飆破150公里的大谷，剛開局時，速球竟只有91英里(約146公里)，他自己都有點驚訝，「自高中後，我就沒投過91英里的速球了。」

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大谷今天5局投球中，唯一失分的半局，就在1下；該局他投出2保送，被老虎進佔一二壘，隨後遭古頓(Niko Goodrum)安打狙擊，失掉1分。他坦言，因為身上流了很多汗，以為身體已經熱開，但顯然不是如此，「當我看到計分板亮出91英里，我知道有些東西出錯了。」

不過大谷度過首局亂流後，狀況回穩，球速也越投越快；5下面臨2出局、二三壘有人失分危機，他更一舉催出本季最快101.1英里速球，解決掉坎德拉瑞歐(Jeimer Candelario)。此役從大谷手中揮出2支二壘打的卡斯提阿諾斯(Nick Castellanos)，對他的投球印象深刻。

卡斯提阿諾斯讚賞，大谷年輕也有許多武器，「第1局他球速在91到93英里左右，突然間，他對決坎德拉瑞歐就催到101英里，顯然他有這樣的本事，身為打者，得對他抱持敬意。」在6局途中，比賽因雨第二度暫停，儘管大谷還準備回場上，但仍遵從隊醫的指示退場。

提前換下大谷，天使6下牛棚崩盤失5分，種下敗因。天使總教練索西亞(Mike Scioscia)坦言相當遺憾，「他再度投了一場好球，很遺憾比賽因雨延遲，如果他繼續投下去，肯定有機會替我們帶來勝利的契機。」大谷用83球投5局，被打3安失1分，另飆出5K、3保送。

(中時電子報)

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