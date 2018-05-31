利用小黃、高鐵販毒 新北刑大查獲市值逾1億元毒品

26歲陳姓男子綽號「瑋哥」夥同33歲吳姓男子、34歲李姓男子涉嫌利用高鐵、計程車運毒、販毒，遭警方逮捕。（葉書宏翻攝）

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26歲陳姓男子綽號「瑋哥」夥同33歲吳姓男子、34歲李姓男子涉嫌利用高鐵、計程車運毒、販毒，遭警方逮捕。（葉書宏翻攝）
警方查獲各式毒品約70公斤。（葉書宏翻攝）
警方查獲各式毒品約70公斤。（葉書宏翻攝）
警方查獲各式毒品約70公斤。（葉書宏翻攝）

26歲陳姓男子綽號「瑋哥」夥同33歲吳姓男子、34歲李姓男子涉嫌利用高鐵、計程車運毒、販毒，新北市刑大毒品查緝溯源中心從毒品案中掌握陳嫌線索，29日下午兵分多路前往桃園市、新竹縣及苗栗縣查緝，當場逮捕陳嫌等3嫌，另外查獲各式毒品約70公斤，其中還有相當罕見的三級毒品亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮，俗稱為「藍色小精靈」，毒品總市值逾1億元。

警方指出，今年1月偵破一起毒品案，循線發現毒品來自綽號「瑋哥」的陳姓男子，陳嫌多次利用高鐵及計程車，多次教唆旗下小弟南下購買大量毒品，再轉運至大台北地區販賣。

新北市刑大組成專案小組，29日下午起兵分多路至桃園市楊梅區、新竹縣竹北市、苗栗縣竹南鎮查獲到陳、吳及李姓男子3人，查獲毒品海洛因、安非他命、愷他命及新列管之第三級毒品亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮等毒品，共約70公斤，毒品數量相當龐大。警訊後依違反毒品危害防制條例將陳嫌等3人移送法辦。

新北市刑大表示，為貫徹行政院提出的「新世代反毒策略」，新北市政府調整反毒架構成立「毒品防治辦公室」，並成立「毒品查緝溯源中心」，以「斷根溯源」、「專責查緝」及「情資整合、檢警合作」三大主軸作為執行方針，除掃蕩社區型毒販、偏鄉地區毒品犯罪及防制少年（學生）涉毒外，另置重點於重大毒品犯罪，責由毒品查緝溯源中心加強查緝。

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(中時 )

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