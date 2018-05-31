NBA》林書豪鐵口直斷 勇士G1就贏13分

林書豪今年記者會相當特別用射箭決定提問媒體。(黃及人攝)

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中時電子報

這次難得提前在本季總冠軍賽分出勝負之前返台，林書豪當然要好好猜一下今年總冠軍誰屬？沒想到他用中文相當果決表示，「我想勇士4比1奪冠，甚至可能4比0橫掃騎士，我敢大膽預測，明天的總冠軍賽G1，勇士會贏13分！」

為何是猜贏13分這種不上不下的分數！其實應該是林書豪有做功課，因為賭盤剛好是開勇士讓12.5分，「我猜今年總冠軍賽會不太好看，總冠軍賽MVP應該是杜蘭特，儘管我比較希望是柯瑞，因為我跟他是朋友！」

至於「小皇帝」詹姆斯與「飛人」喬丹到底誰強的老問題，林書豪的答案非常標準，「喬丹已經拿下6冠，詹姆斯只拿3冠可能難以比較，我想假如今年詹姆斯可以爆冷帶領騎士淘汰勇士的話，或許才能真正算是超越了喬丹。」

只是一提到自己的籃網隊友，林書豪似乎想要反駁昨天前溜馬球星傑倫羅斯的籃網內訌說法，強調大家的團隊氣氛很好，「像是上個球季沒打太多的莫茲柯夫，當我們全隊造訪他在洛杉磯的家，他很熱情招待我們盛大野餐。」

「至於荷利斯傑佛生對我來說，就跟小弟弟一樣，他很好笑，所以我跟他的關係很好，像是先前到我紐約家中烤肉，原本約晚上6點，他下午3點就來了，」林書說，「我想大家也想提到羅素，他真的很努力，美國媒體對他太嚴苛了。」

(中時電子報)

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