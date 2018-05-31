蔡英文：大陸正試圖片面改變台海現狀

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蔡英文總統今天接見外賓表示，中國正試圖片面改變台海現狀，最終可能改變亞太區域的現狀。這種罔顧區域穩定的做法，國際間不樂見，對兩岸關係發展也沒有好處。針對東海與南海議題，她也呼籲各國，讓台灣以平等地位，加入多邊爭端事務的解決機制。

蔡英文總統今天接見「福爾摩沙論壇：2018海事安全對話」外國專家學者表示，這一段期間以來，大家都感受到亞太地區的情勢，包括韓半島的局勢及兩岸關係，都發生了很多變化。「亞太地區是當前全球貿易重心，一旦周邊有事，必定嚴重衝擊全球經貿穩定」。

她說，從她擔任總統以來，「維持現狀」，確保亞太地區的和平、繁榮和發展，一直是政府所努力的目標。

但是很遺憾，從中國片面啟用M503航線、軍機繞台，強迫各國民間公司更改台灣的名稱，還有對台灣的國際參與，無所不用其極的打壓，「讓所有周邊國家都有共同的憂慮，就是中國正試圖片面改變臺海的現狀，最終可能改變亞太區域的現狀」。

蔡英文認為，中國政府這種罔顧區域穩定的做法，國際社會並不樂見，對於兩岸關係的發展也沒有任何好處，「亞太區域的和平穩定是所有周邊國家必須一起努力的事情」。儘管受到壓力，台灣仍然會盡全力，為區域的和平、繁榮和穩定做出貢獻。

談到東海與南海議題，蔡英文表示，我們向來主張透過多邊協商來和平解決爭端。各國也應該重視台灣是一個利害關係國，讓台灣以平等地位，加入多邊爭端事務的解決機制。

尤其在南海海域，她說，我們主張「擱置爭議、共同開發」，也反對軍事化的作為。不論是環境保護、科學研究、打擊海上犯罪，或是在人道救援、災害救助上，台灣都願意持續跟各國對話合作。

蔡英文強調，在面對「印太戰略」新局的同時，台灣也正在積極推動「新南向政策」。我們相信，跟各國加強合作交流，是促進區域發展一定要走的路，台灣會全力以赴。

(工商 )

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