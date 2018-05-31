全球大學聲譽榜 英美穩拿前10 台灣僅台大

英國「泰晤士報高等教育特刊」30日公佈2018年全球大學聲譽榜，台灣還是只有台大上榜，圖為台大校門口。（中央社）

友善列印
中時電子報

2018年全球大學聲譽榜（The World Reputation Rankings）30日公佈，前10名仍是英美名校穩拿，而台灣唯一上榜的大學，仍是台灣大學，和去年一樣，排名在51至60名區間。

據英國「泰晤士報高等教育特刊」宣佈，在前10名的大學中，美國大學占了8名，而英國則是2名。從排行榜成立以來，哈佛大學一直都是冠軍，而2到5名依序為麻省理工學院、史丹佛大學，以及英國的劍橋大學和牛津大學。

至於第6到10名全由美國大學包辦，依序為美國加州大學柏克萊分校、普林斯頓大學、耶魯大學、加州大學洛杉磯分校，以及芝加哥大學。

泰晤士報高等教育特刊分析稱，在全球聲譽方面，亞洲頂尖大學仍比不上英美名校，很多票都來自本國學者。縱使是亞洲頂尖大學，似乎也只在亞洲享有盛名，如排名最高的東京大學，有高達8成得票都來自亞洲學者。而北京清華大學也有71%支持票，也來自亞洲學者。

亞洲排名最好的學校是第13名的日本東京大學，中國大陸共有6所大學上榜，依序為北京清華大學的第14，北京大學的第17，而浙江大學排在71至80名區間，復旦大學、中國科學技術大學和上海交通大學都在81至90名區間。

相較之下，北美名校的得票只有約半數來自本國學者，歐洲大學的支持票則大多數來自外國學者。而哈佛大學的得票僅有26%來自北美學者，27%來自歐洲學者，甚至有38%是來自亞洲學者。至於排名第4的劍橋大學，得票比例也相當平均。

全球大學聲譽榜是訪問各國學者製成，每人最多只能提出15個口袋名單，以選出全球前100家聲譽最優的大學。由於今年有同分的狀況出現，因此共有105所大學上榜。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：THE World Reputation Rankings 2018: results announced

南韓統一部：有關國家領導人對朝… 震撼骸骨出土！龐貝男逃過火山灰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。