全球大學聲譽榜 英美穩拿前10 台灣僅台大

2018年05月31日 16:23 中時電子報 楊幼蘭

2018年全球大學聲譽榜（The World Reputation Rankings）30日公佈，前10名仍是英美名校穩拿，而台灣唯一上榜的大學，仍是台灣大學，和去年一樣，排名在51至60名區間。

據英國「泰晤士報高等教育特刊」宣佈，在前10名的大學中，美國大學占了8名，而英國則是2名。從排行榜成立以來，哈佛大學一直都是冠軍，而2到5名依序為麻省理工學院、史丹佛大學，以及英國的劍橋大學和牛津大學。

至於第6到10名全由美國大學包辦，依序為美國加州大學柏克萊分校、普林斯頓大學、耶魯大學、加州大學洛杉磯分校，以及芝加哥大學。

泰晤士報高等教育特刊分析稱，在全球聲譽方面，亞洲頂尖大學仍比不上英美名校，很多票都來自本國學者。縱使是亞洲頂尖大學，似乎也只在亞洲享有盛名，如排名最高的東京大學，有高達8成得票都來自亞洲學者。而北京清華大學也有71%支持票，也來自亞洲學者。

亞洲排名最好的學校是第13名的日本東京大學，中國大陸共有6所大學上榜，依序為北京清華大學的第14，北京大學的第17，而浙江大學排在71至80名區間，復旦大學、中國科學技術大學和上海交通大學都在81至90名區間。

相較之下，北美名校的得票只有約半數來自本國學者，歐洲大學的支持票則大多數來自外國學者。而哈佛大學的得票僅有26%來自北美學者，27%來自歐洲學者，甚至有38%是來自亞洲學者。至於排名第4的劍橋大學，得票比例也相當平均。

全球大學聲譽榜是訪問各國學者製成，每人最多只能提出15個口袋名單，以選出全球前100家聲譽最優的大學。由於今年有同分的狀況出現，因此共有105所大學上榜。

(中時電子報)