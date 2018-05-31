美籍英文老師種大麻自用 遭北市刑大破獲

美籍美語幼教老師凱爾〔中蒙面者〕，涉嫌栽種大麻被捕。〔謝明俊攝〕

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中時
凱爾也是自由搏擊格鬥選手，經常參加國內格鬥比賽。〔警方提供〕
警方從凱爾租處搜出栽種大麻器具。〔謝明俊攝〕
凱爾自製的大麻奶油。〔謝明俊攝〕
凱爾栽種大麻，都已開花收成。〔謝明俊攝〕

來台教幼兒美語，本身也是自由搏擊高手的美籍老師凱爾，自行在北市南港區福德路租處栽種大麻，並將收成的大麻、大麻花，製成大麻膏、大麻奶油等毒品自用，刑事局偵3大隊2隊及台北市刑大偵5隊合組專案，經多日布線追查，30日持搜索票前往凱爾租處，搜出大麻種植器具及大麻花等毒品，偵詢後依法送辦。

市刑大偵5隊幹員，是在日前接獲線報指稱，在北市某幼兒美語補習班擔任美語教師的33歲美籍老師凱爾，涉嫌栽植大麻，並出售給不特定人士吸用，經與刑事局偵3大隊2隊合組專案展開布線追查，發現凱爾不僅私種大麻，還是習練過巴西柔術及自由搏擊的高手，來台6、7年間，經常前往道館習練，格鬥技巧高超，還參加中華民國綜合格鬥協會業餘格鬥賽的選手。

警方在探知凱爾可能利用南港福德路租住處栽植大麻後，立即申請搜索票前往搜索，為防凱爾反抗，特別調集特勤小隊攻堅，於30日前往南港執行搜索，發現凱爾栽種的大麻業已全部收成，但現場仍留有許多種植大麻所需使用的照明燈具、排風管、風扇、花盆、肥料等器具。

警方在屋內搜獲凱爾利用成熟的大麻，製成大麻製品，包括乾燥大麻花95公克、大麻葉321公克、以及少見的大麻奶油、大麻酒等物品。據凱爾供稱，他是在去年間，在北市夜店玩樂時，有不明友人送給他一些大麻種子，他再從網路上找到栽種大麻方法自行栽植。

凱爾供稱，他因平日習練搏擊，並有參加自由搏擊比賽，但他有吸食大麻的習慣，為了防止肺部因吸食大麻受損傷，所以才想到將大麻溶進奶油，並製成大麻酒等成品自用。他並不未出售給他人圖利。警方偵詢後將他依法送辦。

(中時 )

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