2018塞萬提斯西語賽 靜宜大學囊括前3名

靜宜大學西文系學生參加「2018塞萬提斯西語競賽」，一舉囊括前3名及最佳人氣獎。（陳淑娥攝）

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靜宜大學西文系學生參加「2018塞萬提斯西語競賽」再傳捷報！（陳淑娥攝）

靜宜大學西文系賽場上再傳捷報！由高雄市政府、江華教育基金會及文藻外語大學合辦的「2018塞萬提斯西語競賽」，全台僅10名選手入圍決賽，最後由靜宜大學西文系學生葉星和、鄭名格、李孟翰一舉囊括前3名及最佳人氣獎，學校師生與有榮焉。

西文系主任林姿如指出，塞萬提斯是世界名著《唐吉訶德》作者，也是西班牙語世界的精神領袖，目前西語界最高的文學獎項，即以塞萬提斯命名。「2018塞萬提斯西語賽」由西班牙、薩爾瓦多駐台使節，與美國AIT西語裔官員擔任專業評審。

勇奪冠軍的西文系碩一葉星和表示，製作「自我介紹」創意影片，重新填詞、翻譯及改編經典歌曲「我的未來不是夢」，獲得極大迴響，印象最深的是「影片配音題」，抽到「新兵日記」因人物對話內容多、速度快，深具困難及挑戰，他希望畢業後能申請海外替代役，發揮西文所學專長。

西文系4年級鄭名格獲得第2名及最佳人氣獎，他說，參賽最大收穫就是認識很多西語同好，大家在相互鼓勵中建立友誼、學習進步，鼓勵學弟妹參與競賽，會有意想不到收穫！

林姿如表示，為培養西語專才，靜宜西文系為大一、大二學生規劃密集的西語基礎課程訓練，針對大三、大四學生未來的升學及就業，開授專業課程，聽說讀寫譯的暢達能力力，並具備西語國家的文學、文化、經貿、觀光等專業素養。

從西班牙來台超過15年的西文系助理教授胡安指出，系上規劃專業課程、學校提供優質的國際學習環境，讓參賽學生包辦前3名。他鼓勵學生透過遊留學制度，到西語國家體驗文化、增進語言能力，藉由音樂、電影及網路等多元方式，生動有趣的學習西文，到靜宜學習西語是最正確的選擇！

(中時 )

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