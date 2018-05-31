家傳浮水肉丸湯 手工鎖住天然Q彈口感

2018年05月31日 16:33 中時 陳淑娥

副店長顏珮珊端著家傳浮水肉丸湯，撒上油蔥、青蒜及芹菜末顯得可口美味。（陳淑娥攝）

「阿在筒仔米糕」的家傳浮水肉丸湯，手工製作鎖住天然Q彈的好口感。（陳淑娥攝）

80年老店「阿在筒仔米糕」位於大甲鎮瀾宮商圈，店內的家傳浮水肉丸湯，在新鮮絞肉裡加入油蔥、蒜頭增添風味，與一定比例肉漿調製而成。為了掌握低溫製作的黃金時間，工作人員快速捏出肉丸子，鎖住天然Q彈的口感，牢牢捉住了新舊顧客的胃。

副店長顏珮珊表示，「阿在筒仔米糕」目前為第4代經營，早期在市場專賣熟食類，樣樣都是手工製作；25年前在蔣公路有了自己的店面，由於老人家堅持老味道，不省略每個製作步驟，目前店內包括筒仔米糕、阿在麵、家傳浮水肉丸湯等各式餐點，9成以上都是手工，保留了濃厚的古早味。

顏珮珊指出，店內的家傳浮水肉丸湯，是採買新鮮的後腿絞肉，口感較Q且沒有筋，加入自己炒的油蔥、蒜頭及中藥行調配的胡椒，與一定比例的肉漿攪和，由於沒有其他化學添加物，為了確保捏出天然Q彈的絕佳口感，周圍擺了許多冰塊保持低溫製作環境。

顏珮珊說，由於綜合豬血湯及招牌阿在麵都有加入浮水肉丸，所以每天肉丸子使用量非常大，尤其工作人員在冬天製作時，裸手接觸冰涼的食材，捏出一粒粒的肉丸，真的十分辛苦。

家傳浮水肉丸湯底為大骨熬製，撒上油蔥、青蒜及芹菜末顯得可口美味，這一碗真材實料的湯品，面對物價的上漲，3年來只漲了5元，「阿在筒仔米糕」秉持能不漲就別漲的原則，堅持80年的手工老味道，深深捉住老顧客的胃，也吸引新客人的慕名嘗鮮。

店名：阿在筒仔米糕

地址：台中市大甲區蔣公路133號

電話：04-26876515

營業時間：周一至周日早上6點至凌晨3點

售價:家傳浮水肉丸湯一碗25元

(中時 )