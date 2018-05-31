恐怖情人再現！女報案3次聲請保護令

賴女前往醫院驗傷。（翻攝自爆料公社）

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賴女前往醫院驗傷。（翻攝自爆料公社）

28歲賴姓女子在臉書爆料公社中發文指出，遭前男友惡意跟車、多次口角衝突，甚至於還有肢體衝突，從去年至今已報案3次，向法院聲請保護令，她強調，近日來發生多起情殺，「希望女孩能夠透過相關單位做出蒐證求救，並保護自己！」中和警分局表示，法院近期會核發保護令。

賴女在《爆料公社》貼文表示，最近太多情殺案件，她過去也長年遭受家暴，甚至曾被拿菜刀砍到滿臉是血，「很多時候不是我們女孩子看不清，是恐怖精神分裂者太會偽裝，如果外表就能看出端倪，新聞上的情人、殺人犯也幾乎長相斯文的學生樣。」

賴女提及，與翁姓男子今年3月開始交往，因翁男佔有慾及疑似疑心病發作，曾多次到她工作處按門鈴騷擾，造成她和客戶的恐慌和困擾：翁男經常尾隨其他住戶進入大樓，並從逃生梯口上樓，還在側門樓梯口等賴女送走客人後，尾隨強行進入住宅。

賴女表示，上周六翁男突然出現，不斷敲打計程車門窗，並要求她下車理論。「見義勇為的司機聽我說已聲請過保護令，知道事態的嚴重，他立即將車門反鎖，快速開離現場！」賴女說當下她也立刻撥打110求救，翁男仍不放棄。

賴女上傳多張佐證說，「幾個月下來，造成我身心恐懼、精神緊繃、嚴重掉髮，家防中心和警方已經展開協助調查！」

中和警分局表示，兩人曾為情侶關係、未同居，賴女因翁男跟蹤、言語恐嚇等行徑，曾報案3次，第一次在去年12月，第二次在今年3月，最後一次則發生在上周六，翁男惡意跟蹤逼車導致車禍事故，已與法院確認，近日會核發保護令。

(中時 )

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