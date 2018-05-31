彭文正麻煩大了！竄改管爺畢典連署書 台大生喊告

2018年05月31日 16:43 中時電子報 林毅

台大自主聯盟痛批彭文正惡意抄襲、竄改連署書，表示不排除提出告訴 (圖／翻攝自臉書)

台大畢業生自主發起「邀請管中閔出席台大畢業典禮」的連署活動，希望管中閔可以擔任貴賓致詞，分享人生經驗。但今天自主聯盟在臉書貼出公告，痛批連署聲明竟然遭名嘴彭文正竄改成「邀請管中閔台大畢業典禮公開道歉」連署書，表示不排除提出刑事告訴。

管中閔台大校長資格遭教育部駁回後，不少台大師生不服，於是發起連署書，希望管中閔能在台大畢業典禮時擔任貴賓致詞，以此彌補畢業證書上只要代理校長名字的遺憾。

沒想到這份連署書竟被「政經」主持人、名嘴彭文正擅自拿去修改，將內文中對管中閔的描述全改成負面用詞，例如內文變成「管教授年輕時迷惘過，但在他人生的歷程中是如何努力地成為台大教授、中研院院士及總統國家講座主持人，對年輕人而言應有相當大的激勵作用。然而他卻在即將攀登人生高峰的路上，因為利慾薰心，造成了無法挽回的傷害」、「在台大校內已有不少畢業學生發起連署，希望校方能給管教授一個機會，在畢業典禮上向台大師生和社會大眾真誠的道歉，以良知見證，用真情告解，讓大家借鏡『歹路不可行』」，並將標題改成「邀請管中閔台大畢業典禮公開道歉」，在最後註明是「台大校友／兼任教授 彭文正敬邀」。

台大自主聯盟得知消息後非常不滿，立刻在臉書代為發出聲明，痛批彭文正「無恥近乎神勇」，表示彭文正不但抄襲連署書還惡意竄改，剽竊學生聯署公開文四個段落文字共 304 字。

自主聯盟並說彭文正疑似已觸犯著作權法與加重誹謗罪，連署書的發起學生也不排除對彭文正提出法律訴訟。

(中時電子報)