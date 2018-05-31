父曾想「放手讓他走」 廷廷甩憂鬱陰影再出發

2018年05月31日 16:49 中時 蔡琛儀

廷廷甩掉憂鬱症陰影重新再出發。(相信提供)

蕭秉治（廷廷）睽違近4年將推出新專輯《凡人Mortal》，他2016年11月因嚴重的憂鬱症纏身，選擇暫退歌壇療養，經過772天重新出發，想以自身經驗告訴大家：「我撐過來了，大家也一定可以。」其中他的新歌〈我好想好想你〉是他以自殺者遺族的心情所寫，他坦言相當感謝家人，在他情況最糟糕的時候，不厭其煩在家陪著他，懷著緊張害怕的心情避免他出事，但爸爸也曾問心理醫生：「是不是放手讓他走比較好？」想讓他能從這一切泥濘中解脫，不過他知道後，深覺自己很不孝，才決定振作。

後來蕭秉治到洛杉磯長居1年半，身心靈的放鬆讓他漸漸走出陰影，他也感謝昔日MP魔幻力量夥伴，「我低迷的那段時間，他們會來陪我說說話。」像是鼓鼓會揪他去打球，師兄五月天也有給他鼓勵，「他們不太會說什麼，像是每次見到面，怪獸會說我可以去他家聊聊天，蠻窩心的。」現在和其他團員偶爾會聯絡，也都有彼此的電話。

過去他的前女友李優曾控訴他「對我做出可怕的事」，他今受訪表示，當時自己的狀態真的太混亂，但事情已過去，彼此也都過著各自的生活，不願再多回顧往事，也表示還沒看過李優新推出的寫真書。對於目前感情狀態，他則笑說現在太宅，沒機會可以認識新的人，但去年認養一隻米克斯小狗「豬血糕」，現在靠著狗狗的陪伴排遣寂寞。

(中時 )