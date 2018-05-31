曹佑寧「lag」如雷龍！「腳被機車碾過」後的反應超爆笑

王柏傑、曹佑寧（右）。（盧禕祺攝）

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王柏傑、曹佑寧。（盧禕祺攝）
王柏傑、曹佑寧。（盧禕祺攝）
王柏傑、曹佑寧。（盧禕祺攝）
曹佑寧。（盧禕祺攝）
曹佑寧。（盧禕祺攝）
曹佑寧。（盧禕祺攝）
王柏傑。（盧禕祺攝）
王柏傑。（盧禕祺攝）

曹佑寧、王柏傑主演歐銻銻娛樂新戲《人際關係事務所》， 31日首度對媒體曝光的片花中出現男男激吻畫面，王柏傑笑說本來導演希望他們認真、投入一點，所以兩人一上場就直接來，「結果導演覺得太激烈了，有點被我們嚇到，希望我們冷靜一點。拍了幾次，每次都被說太過了！要我們收一點」。兩人都是第一次男男吻，但都表示，就因為是跟男生接吻，所以反而不用想太多。

該劇幾位主角劇中都有人際溝通障礙，飾演呆萌純真黑道討債小弟的曹佑寧坦言，他本人在這方面的確有蠻大問題：「我反應慢、反射時間比較久，別人聊天時我都要想久一點，當我想回話時，話題已經過了。」王柏傑爆料說，他每次跟瑤瑤在現場聊天大講垃圾話，兩人早就笑完了，曹佑寧才在旁邊突然自己一個人笑起來，而且隔天才會再解釋他在笑什麼，拍戲前兩個月，他大都在旁邊聽大家聊天，後來大家慢慢習慣他的節奏，但也虧說：「他拍電影應該交不到朋友，這部長劇拍四個月，他才交了我們兩個新朋友！」

曹佑寧說，「lag」確實是他很大的問題，正在努力克服。現實中，他因為反應慢，很難跟人吵架，他舉例有次在路上騎摩托車，腳剛好伸出去，結果就被一台摩托車從腳碾過去，「我當場一直看著他，對方也表現得很愧疚，但直到他把車騎走後，我才意識到，為何沒有反映我的不滿！就只是一直看得對方。」問他盯著對方時在想什麼？他傻呼呼笑說：「就放空啊！只是覺得很痛！」他透露小學時還被班導師形容是「雷龍」，被打了屁股後，很久才感覺到會痛。連自己也覺得超貼切。

運動員出身的他說，平常打球是靠運動神經，所以之前打棒球時比較沒有慢半拍的問題，但經常在教練比完暗號後，他完全沒記住也沒反應，必須再補問其他球員剛剛教練講了什麼，「有時比賽時會忘記暗號，但運氣都蠻好，雖然看錯暗號，但出來結果都是好的」。

王柏傑過去負面新聞、緋聞不斷，他說很久沒有另外一半了，已有兩、三年沒交女朋友，也沒有機會認識新朋友。他坦言自己年輕時個性火爆，當下情緒上來時不會留情面，這幾年年紀稍早才意識到也慢慢了解，所以平常與朋友相處時就算當下有不開心，也會忍住，直到隔天才告訴對方，他與幾個朋友因為都是這樣的相處模式，所以友情可以延續至今。他覺得以現在的自己如果談戀愛，應該會比較成熟。

(中時 )

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