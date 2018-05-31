震撼骸骨出土！龐貝男逃過火山灰 慘遭巨石壓死

龐貝城的男子在火山爆發不久後，遭到巨石壓死。(美聯社)

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中時電子報
考古人員認為這次的發現十分罕見。(美聯社)

維蘇威火山在西元79年爆發，在山腳下的2萬多龐貝城居民在一夕夜之間遭到火山灰掩埋喪命。如今當地最新考古骨骸出土，當中驚見一具男性骸骨遭到巨石壓住，但下半身仍十分完整。對此考古學家認為這次被發現的骨骸骨十分罕見，判斷他是遭火山爆發震飛的300公斤巨石重壓了上半身，當場喪命。

據《CNN》報導，考古學家在2000年後於義大利古羅馬城市旁龐貝所在的位置，發現了這具下半身保存良好的遺骸。從考古現場的照片中可見，一具骸骨遭到巨石壓在下方，直直壓住了這名男性的頭顱跟胸腔，他的頭可能還被在巨石下方。

考古人員認為男子的頭應該還在石頭下方。(美聯社)

考古學家發現這名至少30歲的罹難男性，在脛骨上有損傷，疑似有感染的跡象，研判他可能因此跛腳，並從第一波火山爆發中瞬間從天而降的火山灰中倖存，然後沿著小徑逃跑時，火山爆發強大的力量，將用來當作門框的巨石被震飛，瞬間壓住男子的頭部及胸部，最終大量岩漿流入讓現場凝結在這悲傷的一刻。

龐貝考古遺址公園負責人奧桑納（Massimo Osanna）表示，19-20世紀的考古學家曾這次發現骨骸的地方考古，但因技術及工具限制沒有辦法像這次一樣挖那麼深，所以沒有發現這具骸骨。

(中時電子報)

文章來源：Archaeologists uncover remains of man crushed as he fled Pompeii

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