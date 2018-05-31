大葉工設系交通工具設計賽 包辦金、銀、銅

大葉大學工設系德國籍教授蓋格（左四）帶領的學生團隊參加「上海方宇設計新銳挑戰賽」囊括前3名，校長梁卓中（左三）稱讚不已。（鐘武達攝）

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勇奪上海方宇設計新銳挑戰賽金牌的王唯懿與他的作品。（鐘武達攝）

大葉大學工業設計學系團隊由德國籍教授約翰蓋格領軍參加「2018上海方宇設計新銳挑戰賽」，過關斬將一舉包辦金、銀、銅牌；空間設計學系的葉佩姍、張育豪也以「彼處的自我歸屬」作品在「新一代設計展」勇奪最高榮譽「金點新秀年度最佳設計獎」，表現亮晶晶。

約翰蓋格是國際知名機車設計師，他表示，「上海方宇設計新銳挑戰賽」是由專門機車設計的台商上海方宇設計公司所主辦，為栽培台灣的設計人才，特別指定國內設有運輸設計教育的9所公私大學參賽，前3名有獎金，還可到該公司實習4個月。

9所大學共70支隊伍的選手競爭激烈，而且還要面對世界重量級評審的嚴格考驗。大葉工設系的3組學生從初賽到決賽連闖4關，最後抱回前3名，實力堅強。

金牌得主王唯懿，參賽作品從發想、3D列印、建模到將虛擬科技結合賽車創造出成功的騎乘體驗，花了9個月時間，未來的想像獲得評審高度肯定。銀牌作品則是蘇煒傑與范博凱將未來運動與「身障者騎乘需要」的社會議題做出的完美結合；黃柏維與林時愷的銅牌作品則是新潮的水上載具。

「新一代設計展」奪金的葉佩姍與張育豪說，隨著時代變遷，大肚山東海藝術街的地貌日益交雜，他們希望能找到地域的特徵，呈現出空間的識別性，因此以大肚山產的紅土規劃了陶藝工坊突顯地方特色，強化環境空間的本質，很開心能夠獲得評審的肯定。

(中時 )

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