NBA》回憶漫長復健路 林書豪：很怕沒球迷支持

林書豪原本相當擔心他的粉絲不再支持他了。(黃及人攝)

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中時電子報

凌晨才搭機抵台的籃網後衛林書豪，下午隨即在台北101舉辦相當具有夜市風格的返台記者會，只是回憶自己這段漫長且艱辛的復健之路，他說：「感覺我快兩年沒打NBA，本來很擔心沒球迷會來接機，非常感謝這麼多粉絲支持！」

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林書豪去年開幕戰就嚴重傷到膝蓋，宣告整季提前報銷，隨後在溫哥華、紐約等地接受復健，目前恢復狀態良好，「現在包含跳躍、跑步或投籃等動作都可以做了，下一步就是慢慢進入對打階段，當前最重要的就是不要急。」

「先前我在紐約用英文解釋，到底去溫哥華進行怎樣調整，我發現許多媒體聽不懂，」林書豪說，「現在改用中文解釋，其實就是找出自己最有效率的投籃姿勢，不僅投籃，就連跑跳或上樓梯動作都要糾正，盼讓自己健康打球。」

「下個球季的目標，就是拿出更強壯、更健康的狀態應戰，」林書豪說，「努力把在溫哥華學到的東西，真正運用到球場上面，我現在每天都看自己訓練時的影片，觀察腳踝、膝蓋或投籃姿勢，然後一一調整，真的很辛苦。」

林書豪很希望看到籃網新老闆蔡崇信與周杰倫同時來看球賽。(黃及人攝)

只是林書豪在下個球季，將跟籃網新老闆蔡崇信(阿里巴巴創辦人之一)首次合作，也有機會邀請好友周杰倫到場觀戰，「我跟新老闆見面談過，兩人聊得相當開心，假如下季他跟周杰倫同時來看球，我必須打很好才行！」

為何今年國泰豪小子籃訓營選在花蓮舉行？林書豪說：「我5年前首次去花蓮，真的很想再去那裡，加上今年2月當地發生地震，讓我更想前往花蓮鼓勵大家，我在佈道會上也會分享這些，就是希望大家不要輕易放棄夢想。」

林書豪也爆料，在結束今年為期7天的台灣行後，他將接著前往香港與中國大陸訪問，然後大約7月底再次返回亞洲，在大陸深圳舉辦明星賽。

(中時電子報)

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