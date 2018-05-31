AV影后橋本有菜 雪白Ｃ奶逆天美腿饋粉絲

2018年05月31日 17:01 時報周刊 溫博鈞

橋本有菜覺得台灣男性非常紳士、溫柔體貼（JKF提供）

橋本有菜在粉絲心中永遠佔有一席之地。（JKF提供）

直擊Av奧斯卡新科影后橋本有菜空降台北挑內衣 香腸吃的嚇嚇叫

今年夏季最受矚目的火熱話題，「TRE 台北國際成人展」重金邀請最新出爐AV奧斯卡影后橋本有菜空降寶島，本次「TRE台北國際成人展」出席日本ＡＶ女優堪稱是地表最強陣容，前所未有的豪華版女優組合！釋出第一波夢幻名單：確認出席有新科獲AV界奧斯卡影后的「橋本有菜」、以及被粉絲譽為 「AV界救世主」的高橋聖子和日前來台宣傳分享雪地拍攝全裸AV影片甘苦談的 「暗黑板野友美」的友田彩也香，據瞭解這次「TRE台北國際成人展」規模破億，不計成本打造最豪奢規格，這場號稱全亞洲最大的唯一國際成人盛會，預估將有超過十萬名國內外粉絲前往朝聖。

主辦單位也釋出橋本有菜來台挑選性感戰袍影片，雪白Ｃ奶加碼逆天美腿回饋粉絲，在挑選內衣的時候，橋本表示自己喜歡粉色系夢幻公主風，她很謙虛表示自已咪咪「不夠大」，在挑選內衣時還許願說：「我的胸部真的很小，想要再長大ＵＰＵＰ，希望罩杯再升級。」橋本有菜平時會調整筋骨來保養「咪咪」，做簡單運動、注意站坐姿讓雙峰保持最佳狀態。

對於這次有報導說橋本有菜AV奧斯卡影后是爆冷門的負面說法，橋本有菜親上火線回應說：「在眾多知名的女優中，也許會有些人無法釋懷接受結果，但是我一直都是抱著非常努力的心情去作好每一件事，這次第一次得獎獲得肯定，對我來說比什麼都要來的開心。」

新科AV奧斯卡影后橋本有菜霸氣回應：「未來的目標我想要成為在粉絲中的『Only One』, 想成為唯一粉絲的最愛。希望粉絲的心中永遠都會有橋本有菜的一席之地。」由於得獎知名度爆發，邀約工作也暴增，後續接演的戲路橋本有菜表示希望未來能挑戰更多不同內容的作品，來回饋粉絲。

對於深受台灣粉絲喜愛，橋本有菜謙虛說：「能被台灣粉絲喜歡真的是我的光榮，非常開心。」她誇讚台灣男性非常紳士、特別溫柔體貼，表示「這是我覺得在日本沒有的男生類型，感覺很像「家人」，是超級暖男的感受。」，更直言未來想和台灣男性一起演出作品，閱人無數的她，被問到是否能看出台灣男人寶貝SIZE，她先是笑回：「台灣男性的性器官我沒有看過，所以無法比較。」接著再專業分析，「看鼻子可以大約判斷『寶貝』的大小，感覺上台灣男生的寶貝應該是比較大吧」。

橋本有菜挾帶AV奧斯卡影后光環8月即將來台，主辦單位預告將帶給大家滿滿的橋本有菜，除了TRE大舞台的粉絲福利互動外，橋本有菜也會將在小房間跟買金卡的粉絲有親密的接觸體驗 一對一互動！想與女神近距離交流，獲得與橋本有菜限量親密接觸的機會，請持續關注TRE台北國際成人展售票資訊。

TRE 台北國際成人展Taipei Red Expo相關資訊

活動場地：新北工商展覽中心 （地址：新北市五股區五權路一號）

售票資訊： 2018/06 活動門票開賣 （詳細時間後續公布）

營業時間： 2018/08/03(五) ~ 05(日)每日10:00至18:00。

入場限制： 本展覽為18禁，未滿18歲請勿購票，入場請攜帶相關證明證件。

展覽票價：入場票700元

展覽細節請鎖定 https://www.facebook.com/adultexpo.com.tw/

橋本有菜ＪＫＦ雜誌限量發售：http://www.books.com.tw/products/R030072820?loc=P_002_037

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