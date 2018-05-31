前跆拳女國手徐詩彥吸金19億　判刑12年6個月

2018年05月31日 17:08 中時 張穎齊

前跆拳道女國手（41歲）以投資「水產進口批發」為由，宣稱每期會支付5％至15％不等紅利做報酬，對不特定人吸收高額資金，3年來吸金近19億，受害人21人，經基隆地院審理後，依銀行法判處徐女12年6月有期徒刑。

判決書顯示，徐女自2014年4月起，利用開設補習班的機會，認識學生家長，並向家長及友人佯稱她有經營水產進口貨櫃生意，邀大家來投資為期7添置15天的「臨時單」，或是1個月的「固定單」。

法院調查，徐女還以投資外幣買賣的理由，遊說被害人投資，或向對方借款，甚至承諾期滿後，每期可獲得5％至15％的利潤，在投資初期，她還會先償還本金並給付利潤，但後來因為投資人樹越來越多，且金額愈漸龐大，徐女便向友人借用支票帳戶，當作償還投資人本金的利潤，等票款兌現後，再向被害人要求繼續投資。

判決書指出，徐女3年間，利用非法行為，吸金高達18億9000多萬元，但投資金額越來越大，即使有其他投資人陸續進行匯款，但徐女也無力支付所有投資人的本息，導致支票陸續跳票，投資人驚覺受害後，於是陸續對她提告控訴。

徐女到庭後，坦承確實有以投資水產的名義，邀集友人投資，但否認有詐欺取財。經地院審理後，認定徐女分明知道沒有實際投資水產，或操作外幣的買賣，卻還敲詐投資人，依銀行法判處徐女12年6月有期徒刑，仍可上訴。

據悉，徐詩彥是嘉義國中、基隆女中、國立體育大學畢業，曾獲選為我國跆拳國手，1998年代表台灣參加在墨西哥舉行的第5屆世界大學跆拳道錦標賽，獲得女子組羽量級銅牌，並在補習班擔任過數學老師，豈料卻因此誤入歧途。

(中時 )