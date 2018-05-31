藍綠另類合作？藍議員黃定和：攜手陳金德幹掉陳歐珀

宜蘭縣議會國民黨籍議員黃定和在質詢時表示，願意幫陳金德「剷除異己」（陳歐珀），讓陳金德參選宜蘭縣長。（胡健森翻攝）

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宜蘭代理縣長陳金德這兩天到宜蘭縣議會接受議員們的施政總質詢，受到朝野議員一致肯定他這半年多來的施政表現，國民黨籍縣議員黃定和31日更直接表示，可以攜手合作「把陳歐珀幹掉、板倒」，如此陳金德就可以選縣長；陳金德對此回應說，大家對他「過譽了」，自己就是盡量把事情做好，能夠得到越多肯定對執政黨也越好，他支持黨提名的參選人，也不會拿政府的資源做輔選工作。

國民黨縣議員黃定和31日在質詢時抨擊說，民進黨提名的縣長參選人、現任立委陳歐珀就是靠著批評當時尋求連任的國民黨立委林建榮沒能保住足夠的經費，才導致陽明大學附設醫院無法升級為教學醫院，陳歐珀還批評林建榮沒能爭取鐵路高架，但如今陳歐珀已經做了兩屆立委，「教學醫院」及「鐵路高架」如今又在哪裡？

黃定和說，陳金德的施政座談會一場一場開，無論是政策落實、執行率及控管率都不錯，施政表現讓人肯定，先不管與陳歐珀之間有沒有心結，有沒有能力最重要，他來幫陳金德剷除異己（陳歐珀），攜手合作把陳歐珀幹掉、扳倒好不好？如此一來陳金德就可以選縣長，請陳金德縣長「暗助」自己推動地方建設。

陳金德則在隨後質詢的國民黨籍陳鴻禧議員也接續問相同問題時表示，當代理縣長是中央指派，自己做得越好、得到越多肯定對執政黨就越好，自己支持黨提名的參選人，但絕對不會拿政府的資源做輔選工作。

陳金德之後面對媒體追問時表示，大家是在議會中說客套話，自己就是當一天和尚撞一天鐘，盡量把事情做好，讓很多事情能夠在手中推動並建立制度，議員們的讚美是「過譽了」。

(中時 )

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