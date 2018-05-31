新北好市金鑽獎開跑 鳥來嬤當評審

2018年05月31日 17:14 中時 曾百村

新北市政府31日舉辦第3屆「新北好市金鑽獎」於31日正式起跑，並邀請到「鳥來嬤」吳敏（圖中）擔任評審，以銀髮觀點出發，讓整場比賽更有看頭。（曾百村攝）

新北市政府31日舉辦第3屆「新北好市金鑽獎」於31日正式起跑，並邀請到「鳥來嬤」吳敏（右2）擔任評審，以銀髮觀點出發，讓整場比賽更有看頭。（曾百村攝）

新北市政府第3屆「新北好市金鑽獎」於31日正式起跑，今年報名數量創新高，共有37座市場、650攤位角逐10個優良市集和25個金鑽名攤獎，另外今年也邀請到「鳥來嬤」吳敏擔任評審，以銀髮觀點出發，讓整場比賽更有看頭。

今年新北好市金讚獎除了依不同市場類型及攤位特色訂定評核標準，另外還將市場分為「觀光市集組」及「社區友善組」2組；名攤則分成「即食餐飲組」、「食品雜糧組」、「農產蔬果組」、「肉品生鮮組」及「生活百貨組」5組外，還增加「銀髮友善市集」及「青年創新經營」，鼓勵市場及攤商以更周全及創新的方式經營。

鳥來嬤表示，自己平時都在傳統市場買菜，常常提得大包小包，又擠又熱又累，這次實際走訪泰山市場後對市場印象完全改觀，新北市場逛起來好舒服，除了有冷氣外，走道平坦寬敞且乾淨不溼滑，走累了還可以坐著休息，更有些攤商提供寄放貨或送貨回家的服務，對老人家的服務「揪搭心」。

泰山市場自治會長郭詩德表示，經過市場自治會幹部及各個攤商的努力，泰山市場去年獲得「社區友善組優勝獎」殊榮，為了提供更好的服務，今年除了建立自己專屬的網站，也積極跟周邊社區合作，辦理銀髮健康管理活動或是老人關懷據點的老人共餐活動，希望今年能獲得銀髮友善市集獎項肯定。

市場處長謝俊隆表示，近年來市場處除了將市場公廁更換為坐式馬桶或裝設扶把外，軟體面上更協助市場與當地衛生所或社區合作，逐漸將市場定位為社區中心，也期望透過市場競賽活動提供良性競爭平台，刺激市場思考軟硬體改進方向，以帶動市場的轉變及進步，進而提供民眾更好的消費環境。

(中時 )