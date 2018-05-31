亞運》體育署長：超越上屆10金 東京奧運檢測點

2018年05月31日 17:22 中時電子報 黃邱倫

2018年雅加達-巨港亞運會進入倒數80天，體育署長林德福今天在立院備詢時表示，希望能夠保住既有優勢項目，其他項目也能開花結果，目標超越上屆10金、18銀、23銅，並且當作2020東京奧運檢測點。

雅加達-巨港亞運預定8月18日登場，中華隊將參加31個運動種類以及項目，體育署評估後的重點奪牌項目有舉重、射箭、田徑、體操、羽球、桌球、網球、軟式網球、高爾夫、武術、克拉術、空手道、柔道、跆拳道、拳擊、自由車、輕艇、棒球、壘球、保齡球、滑輪溜冰等。

林德福說，自2016里約奧運結束後即展開三階段培訓，目前各參賽項目選手都已陸續出爐，而且還有不少隊伍正在移地訓練，此外，醫療團隊與運科團隊也都全力配合，期盼能讓所有選手以最佳狀態參賽。

林德福表示，4月13日行政院長賴清德邀集教育部、外交部、僑委會與體育署召開跨部會議，會中直接指示今年亞運將採行包機方式，甚至隨後的阿根廷青年奧運也將讓整個代表團坐商務艙，務必讓選手與教練們享有應有的尊榮。

林德福比喻，體育就像是一塊農田，各單項協會就像是農夫，所有人都在努力耕種屬於自己的一畝田地，有些人是種牡丹花，有些人種的是桂花，體育署希望的是過往優勢項目能繼續發光發熱，更期待的是有其他項目突然開花結果，比如上周拿下世界盃女子10公尺空氣手槍的林穎欣。

(中時電子報)