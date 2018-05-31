藝術大師柯耀東夫人郭皆貴病逝 6／2簡單告別式

2018年05月31日 17:30 中時 楊樹煌

在南投內藝文界一向被譽為鰜鰈情深、最恩愛夫妻的知名藝術大師柯耀東夫婦，日前突然傳出柯夫人郭皆貴，也是書書家及陶藝家，突然因病去世，讓藝文界都同感不捨；惟柯家辦理治喪一切低調從簡，不發訃聞、不辦公祭，將在6月2日下午1時30分在喪宅以簡單告別式，讓親朋好友自由拈香。

現年80歲的郭皆貴，身體一向硬朗，今年4月突身體出現不適，後來引發感染，數度進出醫院，沒想到25日深夜竟與世長辭；藝文界大老寧可表示，這位和藹可親又好客的藝文長者突然撒手人寰，不僅令人震驚、遺憾，更是大南投地區藝文界的損失。

寧老亦指出，郭皆貴多才多藝，她擅長畫牡丹、紫藤、人物、花鳥，在她的筆下顯得栩栩如生；近年來更潛心於陶藝創作，不但捏塑出許多樸實富拙趣的作品，還增建陶藝工作室，從構思、製作、上釉到燒窯一手包辦，可看出其堅毅的性格。

文史工作者梁志忠表示，柯耀東和郭皆貴都是草屯人，柯耀東年輕時，考上台中師範，但因病休學，有藝術天分的他，為了生活而至鎮上的進發戲院畫電影看板，因而與小他6歲的戲院千金郭皆貴認識、繼而相戀並結為連理，這種電影似的情節，真實在草屯上演，成為地方津津樂道的佳話。

而今這位多才多藝、有耐力、有氣度，又個性鮮明，行事果決、求新求變的的台灣真女人郭皆貴，隨著她的逝世，也讓這段地方津津樂道數十載的愛情故事畫下句點。

雖然柯家對治喪事宜極為低調，不願驚擾大家，但每天縣內各界及藝術文化界人士都紛往拈香致祭；柯家透露，柯夫人治喪不發訃聞、不辦公祭，但會在定6月2日下午1時30分以簡單告別式，讓親朋好友自由拈香。

(中時 )