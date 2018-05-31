瞬息萬變！未來空戰 軟體決勝負

美國F-35戰機上有各式錯綜複雜的先進軟體，儼然是一架「飛行電腦」。（美國空軍）

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中時電子報

無論是駕駛F-35戰機一路服役到2070年，在空中攔截敵方飛彈，或是利用人工智慧（AI）迅速支援精確導引武器，全都愈來愈仰賴迅速開發的軟體。因此美國空軍領導階層有感而發地指出，未來空戰的勝負，將取決於軟體。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網30日報導，美國空軍採購、技術與後勤助理部長（Assistant Secretary of the Air Force for Acquisition, Technology and Logistics）羅波（Will Roper）指出，未來為了克敵致勝，可能有必要每天改寫軟體。

由於現代武器愈來愈依賴電腦，錯綜複雜地牽動兩股動能，而這雖帶來空前的戰鬥優勢，但也需要不斷加強網路連線，並加速更新軟體。

例如，升級軟體除了能提供雷達系統新威脅的相關資訊外，還能為武器提供更精確的尋標引導，並透過網路與武器平台即時連線，大幅縮短從感測到攻擊的時間。

拜電腦自動化和AI之賜，能使指揮官辨識威脅並攻擊敵人的能力大增。不過，羅波指出，AI要發揮威力，就得有適當的軟體。

F-35有所謂的「感測器融合」(Sensor Fusion)軟體技術，從不同感測器收集來的相關戰鬥資訊，都能融會在駕駛前的單一螢幕上。

此外，F-35透過雲端大腦「自動後勤資訊系統」（Autonomic Logistics Information System，ALIS），可以自動把相關資訊送給美國、聯合戰機專案中的其他夥伴，或是飛機製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。

除了技術人員可以下載資料，以簡化飛機維修的相關流程外，這涵蓋路線圖，潛在威脅與危險地點等相關資訊的信息後勤資訊系統，也可以讓駕駛員下載任務資料。

而不斷升級軟體與AI應用技術，目的都在於維持克敵的技術優勢。

(中時電子報)

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文章來源：F-35 to 2070? Air Force Says "Software" Will Decide Who Wins Future Wars

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