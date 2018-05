瞬息萬變！未來空戰 軟體決勝負

2018年05月31日 17:30 中時電子報 楊幼蘭

無論是駕駛F-35戰機一路服役到2070年,在空中攔截敵方飛彈,或是利用人工智慧(AI)迅速支援精確導引武器,全都愈來愈仰賴迅速開發的軟體。因此美國空軍領導階層有感而發地指出,未來空戰的勝負,將取決於軟體。

據《權威戰士》(Warrior Maven)網30日報導,美國空軍採購、技術與後勤助理部長(Assistant Secretary of the Air Force for Acquisition, Technology and Logistics)羅波(Will Roper)指出,未來為了克敵致勝,可能有必要每天改寫軟體。

由於現代武器愈來愈依賴電腦,錯綜複雜地牽動兩股動能,而這雖帶來空前的戰鬥優勢,但也需要不斷加強網路連線,並加速更新軟體。

例如,升級軟體除了能提供雷達系統新威脅的相關資訊外,還能為武器提供更精確的尋標引導,並透過網路與武器平台即時連線,大幅縮短從感測到攻擊的時間。

拜電腦自動化和AI之賜,能使指揮官辨識威脅並攻擊敵人的能力大增。不過,羅波指出,AI要發揮威力,就得有適當的軟體。

F-35有所謂的「感測器融合」(Sensor Fusion)軟體技術,從不同感測器收集來的相關戰鬥資訊,都能融會在駕駛前的單一螢幕上。

此外,F-35透過雲端大腦「自動後勤資訊系統」(Autonomic Logistics Information System,ALIS),可以自動把相關資訊送給美國、聯合戰機專案中的其他夥伴,或是飛機製造商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)。

除了技術人員可以下載資料,以簡化飛機維修的相關流程外,這涵蓋路線圖,潛在威脅與危險地點等相關資訊的信息後勤資訊系統,也可以讓駕駛員下載任務資料。

而不斷升級軟體與AI應用技術,目的都在於維持克敵的技術優勢。

(中時電子報)