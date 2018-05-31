洪耀福：不提名台北市就退黨 太小看呂秀蓮

前副總統呂秀蓮。（資料照片，姚志平攝）

友善列印
中時

副總統呂秀蓮昨天無預警在群組發聲明，表示要跟民進黨說「byebye」；民進黨秘書長洪耀福今天表示，我認為副總統不會在意把台北市長是否提名他，作為脫黨不脫黨的理由，這就太小看副總統。「總統也很關心，也相信總統在呂副總統回國後會跟她聊聊。」

呂秀蓮昨天透過通訊軟體群組發聲明跟民進黨道別。洪耀福指出，昨天他知道這消息後，有打電話給副總統幕僚，副總統的好朋友也都有打電話了解，「她的寫法也沒有說要退黨，byebye可能是個英文的口頭禪，或許留美都喜歡說byebye」。

洪耀福說，呂這麼多年跟大家同甘共苦那麼久，相信不會那麼輕易離開民進黨，以呂的資歷，也曾代理過黨主席，和支持者同甘共苦那麼多年，「榮耀時她也非常光榮，困難時，她也力挺這個黨，跟支持者的情感很深厚，不會因為台北市長是否提名他就離開我們 」。

洪耀福認為，若這樣來看，就把副總統的格局跟高度矮化了。「我認為副總統不會在意把台北市長是否提名他，作為脫黨不脫黨的理由，這就太小看副總統。」

洪耀福表示，這幾天也透過副總統的友人來理解呂的想法，「總統也很關心，相信總統在呂回國後會跟她聊聊，聽她的想法」。

至於呂秀蓮昨天的動作，黨中央是否有掌握？洪耀福表示，「我們都沒有風聲」，因為這段時間都有持續跟他們辦公室再溝通，他們有些想法跟意見也都有忠實跟選對會反應。

至於呂秀蓮會是台北市長選舉的變數嗎？洪耀福認為，任何事情都會有變數，「蝴蝶理論」，任何事情都會有影響，「我們很慎重看待這件事」。

(中時 )

爭取阿輝伯挺丁守中？丁陣營發言… 北市三足鼎立 洪耀福：藍綠對決…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。