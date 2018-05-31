Booking.com推薦「全球5大特色旅館」名單出爐！

2018年05月31日 17:39 中時 徐力剛

義大利「勒加洛佐勒農家樂」完善廚房設施，旅人可前往鄰近農夫市集購買食材，體驗下廚樂趣。（圖片提供／Booking.com）

夜宿美國「追夢緹畢豪華帳篷」，滿天星星風光美不勝收。（圖片提供／Booking.com）

與世隔絕的澳洲「可諾克奧特拜克山林小屋」，追尋心靈平靜。（圖片提供／Booking.com）

小資族最愛大陸「西安湘子門國際青年旅舍」，由傳統四合院建築改建而成。（圖片提供／Booking.com）

舒適「住宿」是每趟完美旅程不可或缺元素，根據Booking.com資料顯示，全球旅遊人口有近3成旅客會找尋特色旅宿，為旅行添增色彩。其實，全球特色旅館真的不少，有適合科技迷的自動化智慧飯店，或入住奢華帳篷體驗滿天星斗美好夜晚。

以高科技互動科技著稱「城市樞紐飯店」，坐落荷蘭首都阿姆斯特丹市中心，飯店採膠囊旅館設計，每個入住房客將獲得特製手環，旅客可使用手環開啟艙（房）門，並可控制房內燈光明暗度，宛如置身未來太空艙，令人興奮不已。透過飯店專屬APP可辦理入住手續外，也可向城市達人（CityHost）尋求在地推薦。

想盡情享受鄉村田野風光旅客，可前往義大利蒙特里久尼的葡萄酒農場「勒加洛佐勒農家樂」，農場距離蒙特里久尼僅需短暫車程，饕客可自行前往農夫市集購買新鮮食材，在設備齊全的老式廚房盡情烹調料理。

針對喜愛冒險體驗旅客，美國黃石國家公園入口五英里處的「追夢緹畢豪華帳篷」是個好選擇，營區配備10 頂帳篷，並提供暖氣、舒適床鋪和絕美山景，閒暇時間可在黃石河邊進行飛蠅釣或在沸騰河（Boiling Reiver）中享受溫泉。

想追尋心靈平靜獨自一人旅行，建議前往南半球澳洲朗里奇「可諾克奧特拜克山林小屋」，屋內配備免費燒烤設施及戶外泳池，對於首次來到澳洲旅客，貼心提供旅遊諮詢台，協助旅客安排活動。

Booking.com也推薦小資族適合旅店，大陸「西安湘子門國際青年旅舍」價格經濟實惠，在傳統四合院建築中發思古之幽情，細細品味歷史美好韻味。自旅店步行至西安城牆與書院門仿古一條街距離極近，良好地理位置吸引各國旅客入住。

(中時 )