竹縣湖口德盛社區關懷據點動動健康班成果發表

2018年05月31日 17:37 中時 陳育賢

新竹縣湖口鄉德盛社區動動班今天特別辦理成果發表會。（陳育賢攝）

為提倡長者健康，國民健康署結合新竹縣衛生局、湖口仁慈醫院，31日在湖口鄉德盛社區關懷據點舉辦「動動健康班」，推出高齡保健運動搭配健康老化及認知課程，並進行有獎徵答，提升長者思考能力，活化大腦預防失智。

仁慈醫院指出，根據統計，我國65歲以上老年人口總計比率在2018年3月底達到14.05％，而湖口鄉總人口數7萬7491人，65歲以上老年人口比接近12％，台灣社會面臨持續高齡的現象，維護長者生活品質、活躍老化是急迫性課題。

今年德盛社區關懷據點動動健康班學員共有40位，平均年齡75歲以上，班上還有高齡90多歲的阿嬤，不過其身體健朗且有朝氣，為期8周、每周2天、每次1小時的課程，阿嬤都自行推著菜籃車當輔助步行來據點上課，令人欽佩。

德盛社區關懷據點是像家一樣的好所在，為了不讓長輩運動完餓肚子回家，除了提供長輩優質的運動空間，在長者運動結束後，學員也特別製作簡單的客家美食，煮出德盛社區純樸的人情味讓長者品嘗。

德盛社區動動班今天並特別辦理成果發表會，活動結束後由德盛社區準備健康食材，與民眾共同包減鹽低卡水餃，提供學員健康又美味的午餐，長者學員們也開心慶祝此梯次課程圓滿結束。

(中時 )