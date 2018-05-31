台灣原生蒟蒻開花　花株178公分高

台大實驗林「竹山下坪自然教育園區」的密毛魔芋這幾天開出1朵佛焰苞，花株高達178公分，吸引學術界人士前往參觀並記錄。（沈揮勝攝）

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花株高178公分。（沈揮勝攝）
野外狀態的密毛魔芋。（沈揮勝攝）
去年出現在水里鄉山區野外的密毛魔芋。（沈揮勝攝）
佛焰苞凋萎。（沈揮勝攝）
密毛魔芋的葉株。（沈揮勝攝）

魔芋即蒟蒻。台大實驗林管處2014年蒐齊台灣4種原生魔芋，集中栽植下坪自然教育園區，其中「密毛魔芋」連續3年開出佛焰苞，今年花株高達178公分！林試所、台北植物園解說老師許文俊與多名志工獲通報，專程趕往觀察。他們說，有緣親睹丰采，既難得又特別。

行政院農委會「農業知識入口網」載明：魔芋是天南星科蒟蒻屬（魔芋屬）植物的總稱，又名「磨芋」或蒟蒻。在台灣，蒟蒻就是魔芋食品的代名詞，魔芋古稱「妖芋」，古籍有「蒟蒻（魔芋）去腸砂」說法。

台大實驗林管處學者楊智凱、洪志遠指出，魔芋為華盛頓公約規範、全球禁止輸出的重要物種；台灣4種分別為台灣魔芋、密毛魔芋、疣柄魔芋和東亞魔芋，它們屬天南星科植物；養分充足時會先竄花株，再從附近長出葉子。

台灣魔芋佛焰苞花序約40到50公分高；密毛魔芋含花柄可達2、3公尺高；東亞魔芋50公分到1.6公尺；疣柄魔芋最矮，雖不到50公分，但它的花徑可達40公分，約為臉盆大小。

台灣原生魔芋除了東亞魔芋主要分布中、北部外，另3種大致出現在阿里山脈以南，數量稀、可遇不可求，且花株並非年年竄出，要欣賞到這種巨花，需有好的機緣和福分。

南投縣得天獨厚，目前4種魔芋都曾發現，其中疣柄魔芋可能與人為種植有關，其他3種應是自然分布。台大在下坪自然教育園區集中栽種的密毛魔芋，前年花株158公分、去年125公分，與野生者相對矮小，今年178公分和常態值較接近。

(中時 )

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