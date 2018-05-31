台灣飲食特展 古早味小攤模型唯妙唯肖

2018年05月31日 17:58 中時 曾百村

文化部31日舉辦「好好吃：臺灣飲食文化」特展，特展中展出許多栩栩如生的微型藝術模型，相當吸睛。（曾百村攝）

文化部31日舉辦「好好吃：臺灣飲食文化」特展，特展中展出許多栩栩如生的微型藝術模型，相當吸睛。（曾百村攝）

文化部31日舉辦「好好吃：臺灣飲食文化」特展，特展中展出許多栩栩如生的微型藝術模型，相當吸睛。（曾百村攝）

文化部31日舉辦「好好吃：臺灣飲食文化」特展，特展中展出許多栩栩如生的微型藝術模型，相當吸睛。（曾百村攝）

古早的冰果室、老式的雞排攤，是否勾起你幼時的回憶？文化部與國立台灣史博館、科博館共同推出「好好吃：臺灣飲食文化特展」，其中民眾可以看到微妙維肖的奇石菜餚，以及栩栩如生的微型藝術模型，喚醒民眾飲食的文化記憶，彷彿回到過去80、90年代時光。

有別於一般美食特展，展覽中所呈現的作品，不少是用「石頭」所做成的佳餚美食，但民眾所眼見的，卻是色澤鮮艷的肉類、彈性剔透的海鮮等等，就像真正的美食擺在人們眼前。

另外這場特展中的重頭戲，則是栩栩如生的微型藝術模型，包括冰果室、雞排攤、關東煮甚至是麵食等路邊攤等，都被縮小但十分精細在小木箱中呈現出來，不少民眾看到之後，都直呼：「超像的！我小時候的雞排攤就長這樣子！」果然喚起民眾幼時記憶。

此次特展共分「從產地到餐桌」、「食代風味」等單元，文化部表示，飲食堪稱常民生活中一環，透過與科博館的展覽專業合作，希望將文化、常民記憶的認識，回歸落實到對於環境、土地的關切，重新反思飲食活動中人與環境的和諧互動，讓飲食文化發展更能長遠永續。

特展開放時間為週一至週五上午9時至下午5時，展出地點則位於行政院新莊聯合辦公大樓、南棟1樓文化部藝廊。歡迎有興趣的民眾、新莊區的各級學校舉辦課外教學前來觀賞，團體預約導覽請洽（02）8512-6394洽詢。

(中時 )