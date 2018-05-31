北捷蘆洲線有狼蹤 伸爪偷拍女裙底風光

北捷蘆洲線日前有色狼偷拍女子裙底風光，被發現後狂跑脫逃。（謝明俊/翻攝）

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（謝明俊/翻攝）

家住新北市的洪姓女子，日前搭乘捷運返家時，在捷運蘆洲線三和國中站搭乘電扶梯出站時，遭後方賴姓青年偷拍裙底風光，驚動洪女大喊呼救，賴某落荒而逃，捷運警察隊偵查隊據報調帶追查，日前通知賴某到案受詢依法送辦。

警方表示，5月15日晚間20時許，洪姓女子搭乘捷運蘆洲線至捷運三和國中站，出站搭乘電扶梯時，後方男子持手偷拍裙底，男子因手伸到洪女裙下碰觸到洪女小腿，才驚動洪女，洪女驚叫，嫌犯落荒而逃，洪女一度追趕攔阻不及後，向捷運警察隊報案。

捷運警察隊偵查隊獲報後立即調監視器影帶追緝犯嫌，於5月25日查出25歲的賴姓青年到案，坦承偷拍。警方調查，賴嫌目前無業，警方通知賴某到案後，檢視手機內已無任何偷拍畫面，警方研判賴某事後已將全部不雅照片影帶全部刪除。偵詢後依法函送法辦。

捷運警察隊表示，捷警隊為防止不肖色(攝)狼鎖定落單婦女俟機作案，特別從5月4日起啟動「獵狼專案」，迄今共查獲移送3件偷拍、性騷案。捷警隊除持續加強勤務防範作為外，並鎖定相關慣犯與捷運公司站務人員橫向聯繫，發現是類列管對象進入站體時，立即通報該隊派遣刑事組便衣人員前往監控，遏止其趁隙犯案。

捷警隊呼籲，時值夏季，為偷拍、性騷案高峰期，捷警隊呼籲搭乘捷運婦女，應提高防護警覺，搭乘電扶梯時，應注意後方有無可疑對象持手機等物貼近，預防被偷拍；另於車廂等處遇可疑人貼近等異常舉動時，應設法遠離並留意觀察，以防止歹徒乘機犯案，若遇上述狀況時應勇於通報站務或警方人員協助，以維護自身安全。

(中時 )

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