華山感恩餐會 行動碳烤業者免費烤肉給長輩吃

2018年05月31日 17:58 中時 呂妍庭

碳烤行動車業者林宏原把餐車開會感恩會場旁，現場烤肉、烤蔬菜給老人家吃。（呂妍庭攝）

黃莉友火力全開，大火快炒大鍋飯和麵，熱得直呼「很開心」。（呂妍庭攝）

現場邀請百歲人瑞與來賓一同切蛋糕慶生。（呂妍庭攝）

替獨居老人義剪2年多的理髮師楊宏抱也現身免費服務，替長輩打理門面。（呂妍庭攝）

嘉義縣華山基金會民雄愛心天使站設站滿13年，31日舉辦感恩餐會，鑑於老人家要吃到烤肉的機會不多，站長鄭雅純特別情商碳烤行動車業者林宏原協助，本身就是華山善士的林宏原、黃莉友夫妻不僅一口答應，還一早就準備上萬元食材，頂著大太陽揮淚如雨地烤肉，盡管流得滿身汗，兩人都說難得有機會替老人家服務，「付出得很歡喜」。

民雄愛心天使站至今已陸續服務247位三失長輩，今早在民雄酒廠舉辦「足促咪愛老人烤肉趴」13週年感恩茶會，邀請平時受服務的長輩與義工、善士相見歡，現場除有養身操教學，礙於年長者愛在心裡口難開，基金會協助長輩製作咖啡渣感謝卡，借由畫畫或文字對心中想感恩的人表達感謝之意，搭配播放1年來的回顧影片，邀請長輩與來賓一同切蛋糕慶生，長期支持華山老人服務的南山人壽融豐通訊處同仁和「嘉義縣臺灣文藝發展協會」理監事們，也到場與長輩一起同樂。

前晚做生意做到凌晨的林宏原一早就把行動碳烤車開到現場，黃友莉火力全開，大火快炒大鍋飯和麵，熱得直呼「很開心」，林宏原說，自己年輕時曾放浪過，現專心做碳烤生意，只要有空就投身公益，像育幼院、教養院都去過，透露因長期支付華山常年服務，這次雅純一開口，他馬上就答應，希望能讓老人家吃到他的愛心烤肉。

經營臭豆腐攤生意的尤美蘭也一同響應，送來一大鍋素麵線給牙口不好的老長輩放心食用，還說林宏原夫妻很有心，能和好朋友一起為公益付出，「也是一種福氣」。除了林宏原夫妻等人義務相挺，替獨居老人義剪2年多的理髮師楊宏抱也現身免費服務，替長輩打理門面。

鄭雅純說，5年的服務生涯裡，曾在一次訪視時無意間發現長輩昏倒在地，只好報警破門而入，另也常接到警察電話通知，有失智長輩走，指名要阿純協助送回家，指服務過程雖然辛苦，但每次辦活動能獲得各界幫忙，「很感心」，希望各界繼續為在地三失弱勢老人，找回溫暖與幸福，讓天使站不再只是天使站，更是所有長輩們第2個家。

(中時 )