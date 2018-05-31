北市三足鼎立 洪耀福：藍綠對決後 柯P就不重要了

2018年05月31日 18:14 中時 曾薏蘋

民進黨日前通過提名立委姚文智參選台北市長，將形成三足鼎立， 由於新北市長民進黨秘書長洪耀福今天表示，「當我們跟丁守中對決，柯文哲就不重要！」

現在幾份民調的狀況，不會持續到最後，且民進黨向來擅長逆勢作戰，他宣示，「沒有棄保問題，姚文智最後會第一名」「當我們跟丁守中對決，柯文哲就不重要！」

洪也分析台北市長選情指出，這是三強選戰，誰勝出很難講，北市藍綠版塊藍還是大於綠，台北市長柯文哲會一定程度拉到藍、綠的選票，但藍綠各自歸隊，但中間是漂浮自主移動的，很容易因為一些事件影響，中間選民是否仍投柯，這是變數。

由於姚文智目前民調普遍不佳，如果姚文智最後第3名？洪耀福說，「不會有如果」。「慢慢嘛。我們的人還沒歸隊。」也民進黨人向來擅長逆勢作戰，民進黨哪場選戰是撿便宜的？

由於洪耀福曾說，柯文哲不是敵人，但未來如果姚柯交火，洪表示，攻擊只要是對市政願景政策論述，這都是好事，選舉本就是論辯過程，「選舉不是請客吃飯，是會爭鋒相對」，但只要有道理的，社會會接受。

昨天中執會後，姚文智在黨中央開記者會，僅北市黨部主委黃承國做陪，洪解釋，姚臨時主動表達要在黨中央開記者會，但他和選對會召集人林錫耀都有行程，且先前蘇貞昌提名時，黨中央也沒特別替蘇開記者會，日後黨中央也會在安排，替姚造勢。蔡英文總統、黨中央未來也會協助姚，但每個人都有每個人的策略，會尊重候選人。

(中時 )