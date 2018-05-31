泳池土地爭議 救國團再至監院遞狀控宜蘭縣府

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旺報

救國團31日表示，有關宜蘭縣龍潭游泳池13筆土地爭議，宜蘭縣政府不能逕行變更土地登記，救國團29日已到監察院遞交陳訴書，希望查明陳金德及宜蘭地政事務所的違失責任，並予以懲處。

宜蘭縣代理縣長陳金德在未告知地主的情況下，於5月8日要求地政處責成宜蘭縣宜蘭地政事務所，撤銷礁溪鄉「龍潭游泳池」現為救國團所有的土地登記，改登記在宜蘭縣名下，並表示宜蘭縣龍潭游泳池土地因登記錯誤，登記為中國青年救國團所有，於是將13筆土地所有權變更為縣有。此舉引發救國團不滿。

救國團繼5月10日至宜蘭縣地檢署按鈴控告陳金德與地政事務所主任後，29日下午由律師陪同前往監察院遞送陳訴書，希望監察院查明陳金德及宜蘭縣地政事務所承辦人員違失責任，並予以懲處。

救國團表示，陳金德剝奪救國團的土地所有權，形同實質徵收人民合法持有土地，悖於司法院大法官解釋明揭之「徵收程序法定要件」與「正當法律程序」的要求，更明顯牴觸《憲法》第23條及《行政程序法》第4條的「法律保留原則」。

救國團表示，行政權不能這樣偷偷摸摸，政府機關一直和人民活在不同的平行時空，人民的怨言不論多大，政府似乎都聽而不聞，救國團只好訴諸司法，盼司法成為正義的最後一道防線。

(旺報 )

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