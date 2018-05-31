《中時晚間快報》行政院掛保證 今年不限電

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綜合報導

◎行政院掛保證 今年不限電

連日高溫，讓5月用電爆錶創下新高，引發供電危機，但行政院發言人徐國勇說，今年不會限電，因為今年比去年好，去年備用容量剩7.1%到7.2%左右，今年有11%點多，接下來還會再提升一些，還有幾個機組會陸續完成，所以不太可能限電。

◎川金會依訂6月12日登場 白宮:或順延一個月

白宮今天表示，美國與北韓在兩韓非軍事區進行的有關川普總統和北韓領導人金正恩晤面的協商，進展順利；美朝先遣隊也已在新加坡會面。預料歷史性的川金會能按計畫在6月12日登場。

◎立委提捷運轉乘台鐵優惠 交通部:支持但須再討論

立法院今天召開交通委員會，立委李昆澤表示，目前台灣公共運輸轉乘優惠還是不夠，像是搭捷運轉乘台鐵、國道客運等都沒有優惠，全台公共運輸使用率約18.1%，南部縣市使用率更只有個位數，建議擴大轉乘優惠範圍。交通部政務次長王國材回應，交通部支持，但須與地方政府討論。

◎孫越感恩會眾星雲集

陶喆獻唱張小燕細數生平

資深藝人孫越5月1日晚間病逝，享壽87歲，基督教藝人之家、宇宙光全人關懷機構、救世傳播協會、好消息電視台、基督教救助協會及董氏基金會等6個團體，在今天531「世界無菸日」舉辦「永遠的老朋友~孫叔叔感恩會」，以感謝孫叔叔對華人社會的貢獻。

(中時電子報)

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