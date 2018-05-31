雲林縣經費不足 老舊校舍改建緩慢

雲林縣土庫國小前棟校舍將拆除重建，師生寫下對「教室爺爺」的感謝與不捨。（許素惠攝）

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雲林縣內還有21校30棟校舍是未領有使用執照的違建，其中也有活動中心及禮堂。（許素惠攝）
雲林縣內還有21校30棟校舍是未領有使用執照的違建，縣府希望加速拆除改建，但囿於經費，進度未盡如人意。（許素惠攝）

雲林縣土庫國小老舊教室及活動中心拆除改建，小朋友非常不捨，紛紛畫、寫出對「教室爺爺」的感謝及懷念。雲林縣內國中小迄今仍有不少校舍違建，單被監察院列管的就有21校、30棟未領有使用執照，縣府希望加速改建，但囿於經費，進展未盡如人意。

「謝謝您為我們遮風蔽雨」、「感謝您晨昏的陪伴」、「我們會把您的樣子印在腦海」…土庫國小老舊校舍及學生活動中心拆除在即，小朋友31日在老師引領下，仔細進行最後的回顧及巡禮，並塗鴉出心中的感恩之情。

土庫國小校長關勝周表示，該舊校舍已經43年，屋頂損壞嚴重，被鑑定為違危險建物，而活動中心也有30年歷史，一直都沒有使用執照，經雲林縣府積極爭取，去年終於獲得教育部核定共1億2000餘萬元重建經費，重建工程預計2020年初可以完竣。

根據統計，雲林縣內被監察院列管、未領有使用執照的國中小違建校舍共有21校、30棟，如果包括車棚、圍牆等，違建數量更多，縣府針對監院列管部分，目前已有6棟取得使用執照，其中已報廢拆除的4棟，辦理報廢拆除及補照中的10棟，其餘10棟由縣府編列預算300萬元補助辦理相關事宜。

縣教育處長梁恩嘉表示，為了師生上課安全，縣府希望能加速老舊校舍拆除改建的腳步，但受限於縣庫財源困窘，即使每年編列有關預算，還是難以一次到位，非常需要中央補助，縣府會繼續努力爭取上級支持。

(中時 )

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