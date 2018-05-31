這間學校好威！TEDx進駐 學生成立TEDx club社團

2018年05月31日 18:03 中時 葉書宏

講座由國二學生柯承煙開場分享。（葉書宏翻攝）

講座由國二學生柯承煙開場分享。（葉書宏翻攝）

醫師徐超斌分享莫忘初衷。（葉書宏翻攝）

九天民俗技藝團副團長李光正分享如何從經營技藝團。（葉書宏翻攝）

新北市南山高中三年級學生游欣嫻希望有朝一日TEDx進駐南山，讓激動人心的講座、新穎的點子閃耀校園，因此她找了志同道合的10位同學組成工作團隊，向美國TED提出申請成立TEDx club社團，順利取得認證，邀請校內外知名講師及校友，透過TED的平台，享受知識分享、深度對話的感動。

第一屆TEDx NanshanHighSchool今（31日）登場，共舉辦5場講座，2場演出，因受限於TED官方規定，講座限額200位觀眾參加，在校內舉辦說明會時即刻爆滿，讓許多人扼腕來不及報名，只能期待下一次的TED講座。

講座由該校國二學生柯承煙開場演出，他的鋼琴演奏技巧出神入化，曾受邀至美國紐約卡內基音樂廳演出並拿下多次全國冠軍，是榮獲國內外鋼琴大獎的14歲音樂才子，希望藉由音樂來推廣文化藝術的理念。

此外，也特別邀請從遠從台東而來的醫師徐超斌，徐醫師有台灣史懷哲和台東超人醫生等稱號，長年投身於南迴醫院的建設，即使過程並非順遂，但始終坦然面對、不忘初衷，繼續從事改善東部醫療的志業。

扛著三太子征服撒哈拉沙漠，拍攝過國片「陣頭」的九天民俗技藝團，特別邀請副團長李光正分享如何從經營技藝團，藉由教導中輟生進行表演，使其建立自信、回歸生活正軌，並以讓世界看見台灣為己任，使傳統文化得以轉型、傳承。

講者與表演者將會是整場表演秀的焦點所在，18分鐘以內所有內容將被拍攝並放至TEDx Youtube 頻道。精彩絕倫的表演秀將於南山熱烈展開，TEDx正在世界遍地開花，各家企業和各所大學高中紛紛加入行列，而南山將透TEDxNHS讓大家展開不同的視野。

(中時 )