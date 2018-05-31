馮提莫爆出乾爹床照慘遭女主播圍譙 整容前換頭照瘋傳

2018年05月31日 18:10 中時電子報 吳玫穎

馮提莫爆婚內出軌，床上甜擁土豪照流出。(取自微博)

馮提莫整容前舊照瘋傳。(取自微博)

「大陸第一網紅」馮提莫(本名馮亞男)外型亮眼又擁有好歌聲，擁有千萬粉絲的她，近來被「離婚假單身」流言纏身，甚至還流出她疑似在離婚前，婚內出軌某乾爹土豪的甜蜜床照，令不少乾爹心寒離去，現在陸網還瘋傳她整形前舊照，痛批馮提莫是「換頭怪」。

馮提莫被爆在2015年與遊戲實況主「餅乾狂魔」結婚， 一直到去年7月離婚，卻為了不失去粉絲支持，保持假單身狀態，近日甚至流出一張馮提莫在床上甜蜜環抱男子的床照，據爆料者表示，這男子是馮提莫的土豪乾爹，這張照片是在馮提莫尚未離婚時拍的，直指馮提莫婚內出軌。

鬥魚四大美女主播之一的陳一發兒。(取自微博)

同時，另一人氣直播主「陳一發兒」不堪長期被影射為「假單身主播」，日前在直播中言「大家都是成年人，自己做的事情自己去面對，而不是把節奏轉移到其他人那裡」、「有些事是不可能含糊一輩子的，你總要說明白的。你的粉絲，鬥魚水友，以及我本人想要一個交代」，不少網友認為她喊話的對象就是馮提莫。

人氣直播主Miss也參戰，PO出多張網友批她不配與馮提莫比的截圖，寫下：「槍文反應很快，評論品質堪憂，帳號水軍痕跡太明顯，何苦…被你們這種節奏黑了這麼多年，我忍了。這次我朋友七號幫我申冤我轉發一下都不允許，輿論控制確實好，只能說，你們是無敵的…惹不起。我還是安穩做內容，打擾了。」

對於負面流言纏身，馮提莫僅回應：「我的隱私你們無權干涉。」強調自己不會以牙還牙，也要粉絲別去攻擊其他直播主。然而馮提莫一席回應就引起部分網友反感，慘被翻出整容前舊照陸網瘋傳，照片中的馮提莫鼻塌、五官平，與現在的精緻模樣真的差很大。

(中時電子報)