洪榮宏公園對老婆做這件事 民眾搶圍觀

洪榮宏和張瀞云到東京工作兼補度蜜月。(華特提供)

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洪榮宏和張瀞云到東京工作兼補度蜜月。(華特提供)

洪榮宏推出台語新專輯《人生車站》，日前到日本東京拍攝新歌〈雲中花〉MV，還甜蜜帶著新婚妻張瀞云同行補度蜜月，兩人在上野公園曬恩愛對唱，為了成功讓櫻花樹入鏡，夫妻倆還站在大石頭上，四周圍了不少觀光客湊熱鬧欣賞，讓洪榮宏打趣說好像舉行戶外演唱會。

洪榮宏說，當時眾人還不知道他與張瀞云熱戀中，因此收到〈雲中花〉時，看到歌詞與歌名都有「雲」字，內心開心不已，認為歌曲完全是為他們量身訂製，「唱出我的心事，就像是我對她的承諾，而且這也是我們登記結婚後，收到的創作，真是上天給我最棒的結婚禮物！」

而除了拍MV外，洪榮宏還貼心與老婆的多留幾天補度蜜月，兩人自去年八月完婚以來都各忙各的，他笑說：「我們很開心，感覺每天都有度蜜月的心情。」兩人還在雨中的街頭共撐一把傘，真實上演洪榮宏經典曲〈一支小雨傘〉的畫面。他也特別帶老婆與旅居日本的3個妹妹見面，也是張瀞云首次見小姑們，她表示小姑們都很親切，而三位小姑也誇大嫂很溫柔。

近日洪榮宏忙準備新專輯與演唱會，他感謝愛妻幫忙分擔壓力，他嘴甜誇老婆：「她很尊重我，經常都有著驚喜的建議，她就是我的最有默契的搭檔，我常打趣說這真是上輩子即註定的緣，現在的心情就是有愛妻萬事足。」

(中時 )

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