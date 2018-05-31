朱立倫評民進黨台北市長提名 洪耀福反擊：朱立倫是前科犯

2018年05月31日 18:11 中時 曾薏蘋

民進黨日前通過提名立委姚文智參選台北市長，日前新北市長朱立倫公開評論，「不道最後登記前都不能確定」；民進黨秘書長洪耀福昨天以「換柱」前例諷刺，「朱的說法是對洪秀柱的二度傷害」， 「國民黨有這種前科，我們沒有，前科犯不要老是拿這笑別人」。

此外，洪耀福也不以為然說，國民黨參選的前立委丁守中看不起姚，但他常講丁是悲劇人物，不是看他的八字，而是從性格， 本屆立委選舉丁輸給吳思瑤，該要深刻反省為何會輸，連吳都打不贏，為何還驕傲心態，「如果性格不改，會重蹈悲劇命運」，「悲劇不是八字，是性格，上次被吳打敗後，沒深刻反省，就是性格。」他預言丁會持續悲劇命運，因為「人的悲劇不一定是八字，是性格問題。」

日前年底新北市長選戰國民黨候選人侯友宜稱「本土不是少數政黨的專利，」洪耀福表示，指「侯這樣講，該先問問吳老闆或朱老闆，要不要改名台灣國民黨？」叫中國國民黨講本土，不是很諷刺，侯不是很理解，政治太嫩了，不要朱老闆不高興，吳主席不高興，如果侯請示後，國民黨願意改名後，再來講本土。

洪耀福強調，侯還是在國民黨框架上，既然代表國民黨參選就是在這架構去選，現在又要偽裝的很本土，又怕深藍不高興，政治最怕這樣擺盪，政治人物最怕沒中心思想，要討好這討好那，就沒邏輯。

(中時 )