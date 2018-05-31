守護警員健康！中和警分局舉辦健康檢查

2018年05月31日 18:30 中時 葉書宏

新北市中和警分局為促進員工健康，今（31日）邀請台北榮民總醫院桃園分院辦理員工健康檢查。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為促進員工健康，今（31日）邀請台北榮民總醫院桃園分院辦理員工健康檢查。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為促進員工健康，今（31日）邀請台北榮民總醫院桃園分院辦理員工健康檢查。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為促進員工健康，今（31日）邀請台北榮民總醫院桃園分院辦理員工健康檢查。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為促進員工健康，今（31日）邀請台北榮民總醫院桃園分院辦理員工健康檢查，期許同仁有健康的身心以保衛及服務民眾。

中和警分局長葉爾煙表示，員警工作全年無休，24小時不間斷，往往容易忽略自己的健康，進而影響工作的效率及品質，希望透過檢查，能即早發現影響身體健康的警訊，並能即早預防及喚醒員警對健康的重視。

活動特與台北榮民總醫院桃園分院健檢專業團隊，辦理免費檢驗項目包含一般檢查、血液常規、肝功能、腎功能、糖尿病、血脂肪及胸部X光檢查等共計15項，現場有警察人員、約聘人員、退休人員、民防、義警、義交及志工等近60人參加，現場非常踴躍，期許有個健壯的人民褓姆團隊來捍衛民眾的生命安全。

(中時 )