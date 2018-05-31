土耳其遭禁售F-35！反擊威脅關閉美空軍基地

一架美國空軍F-35戰機。(圖/美國空軍)

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中時電子報

美土關係自今年以來不斷惡化，先前美國議員提議禁售F-35戰機給土耳其，導致土國嗆聲要報復美國。但後來又有媒體報導，土耳其可能改買價格較便宜的俄羅斯Su-57戰機取代F-35。現在傳出土耳其外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)説，如果華盛頓當局持續採取敵對姿態，不賣F-35的話，土耳其就要關閉美國駐因吉爾利克(Incirlik)空軍基地。

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根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik News)報導，最近土耳其因為美國議員提出禁售F-35戰機以後，反應相當大，除了先前傳出不賣將會報復以外。最新消息傳出，土耳其外長卡夫索格魯說，由於感受到華盛頓的外交政策相當不友善，因此土國人民決定收回美國位於土耳其南部的駐因吉爾利克空軍基地。嘗試警告美國放棄錯誤的外交決定。

卡夫索格魯認為，美國與土耳其簽訂合約明訂軍售案，這是具有法律效力的約束，不能輕易終止。因此，美國方面沒有任何理由不提供我們F-35戰機。但是如果出現問題的話，我們可能就會從俄羅斯或其他北約國家購買戰機。但我們不想破壞與美國的盟友關係。

卡夫索格魯強調説，我們正在努力嘗試修補、改善和美國僵持的外交關係。但是土耳其過去也曾多次指責美國不信守承諾。

(中時電子報)

文章來源：Turkey Threatens to Deny US Access to Incirlik Base Amid F-35 Deal Tensions

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