長太帥錯了？研究：過度英俊有礙事業發展

長太帥錯了？研究：過度英俊有礙事業發展。圖以金城武作帥哥代表。（中時資料照片）

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中時電子報

工作時總會覺得不太順？除了檢討工作能力之外，外型「長太帥」竟然也是一種罪過！根據美國和英國聯合進行的一項研究顯示，長太帥的男人在職場中更容易被主管視為威脅，進而受到利益考量的潛意識影響，而難以受到重用，文章經轉PO《批踢踢》後，引起網友搞笑，紛紛道歉喊「罪過！我現在就去辭職」。

據《Boss Hunting》報導，這份 2015 年的研究是由英國的倫敦大學學院管理學院與美國的馬里蘭大學合作。研究團隊在 4 個不同的辦公室進行 4 個分別的實驗。研究團隊發現，長太帥的男人在職場中更容易被主管視為威脅，因此較難得到有影響力的職位。

馬里蘭大學的領導研究員 Sun Young Lee 教授說，主管會受到刻板印象影響，用個人利益考量的潛意識影響之下選擇雇用人員，使得公司因此無法招攬最能勝任工作的員工。

教授說，一般同事可能也會要顧好個人利益以及被刻板印象影響，而對有吸引力男人的潛意識排擠，不過反之，漂亮的女人卻不必擔心這樣的困擾。 文章被轉發到《批踢踢》後，讓許多網友看了紛紛打趣留言，「要有自知之明 我現在就去辭職」、「難怪我一事無成 唉唉」、「難怪我這麼窮」、「難怪我最近超不順」、「肥宅沒有這種困擾」、「英國研究XD」。

(中時電子報)

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