看到巨乳就凍未條 「龍抓手」連襲3女判刑5月

葉男5天內連續性騷擾3名女子，遭基隆地院判5月徒刑，得易科罰金15萬元。（張穎齊攝）

友善列印
中時

基隆市1名無業的葉姓色男（35歲），平日都戴著墨鏡、穿著皮衣、露指手套，在街上遊蕩，看到貌美胸大的女生就「凍未條」，5天內連續對2女襲胸，還偷摸1女大腿，甚至在被抓包後還大罵對方「妳是賣淫的！」日前遭基隆地院依性騷擾防治法，判他5月徒刑，得易科罰金15萬元。

檢警調查，葉男於今年1月間下午1時許，行經市區的生活百貨時，看見1名上圍豐滿的巨乳辣妹（23歲），便色心大起，直接伸出左手觸摸對方胸部，當場嚇得辣妹花容失色，於是快步前往櫃台結帳後離去，怎料葉男卻不肯善罷甘休，還跑到辣妹面前，當街痛罵「妳是賣淫的！」

辣妹受到驚嚇後，趕緊向母親求救，母親便上前質問葉男為何要騷擾她女兒，豈料葉男非但沒有悔意，還繼續大罵「妳女兒就是賣淫的！」旋即離去。

2天後下午3時許，葉男前往基隆市文化中心圖書館閒晃，看到另1名長腿正妹（24歲）正趴在桌上睡覺，於是趁故意經過時，用右手觸摸正妹的左大腿外側，正妹的友人見狀後，趕緊叫醒她，並通知館員將葉男攔下報案。

孰料葉男仍色性不改，再隔2天的晚間11時左右，前往市區麥當勞2樓找目標下手，看到1名容貌清秀、同樣有傲人上圍的女高中生（18歲）正走進廁所時，竟大膽地推開廁所門，伸出右手襲擊女學生的左胸部，嚇得女學生趕緊所上廁所門，等葉男離去後，才敢出去報警。

經基隆地院審理後，認定葉男為逞己慾，趁3名女子不及抗拒之際，分別觸摸對方身體隱私處，欠缺尊重他人身體自主權之觀念，造成3女心理陰影，且還對其中1名女子公然侮辱，犯後還飾詞否認，態度不佳，依性騷擾防治法，將葉男判處5月徒刑，得易科罰金15萬元。

(中時 )

守護警員健康！中和警分局舉辦健… 淘空7200萬 冠德馬紹齡痛哭認罪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。