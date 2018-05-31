看到巨乳就凍未條 「龍抓手」連襲3女判刑5月

2018年05月31日 18:35 中時 張穎齊

基隆市1名無業的葉姓色男（35歲），平日都戴著墨鏡、穿著皮衣、露指手套，在街上遊蕩，看到貌美胸大的女生就「凍未條」，5天內連續對2女襲胸，還偷摸1女大腿，甚至在被抓包後還大罵對方「妳是賣淫的！」日前遭基隆地院依性騷擾防治法，判他5月徒刑，得易科罰金15萬元。

檢警調查，葉男於今年1月間下午1時許，行經市區的生活百貨時，看見1名上圍豐滿的巨乳辣妹（23歲），便色心大起，直接伸出左手觸摸對方胸部，當場嚇得辣妹花容失色，於是快步前往櫃台結帳後離去，怎料葉男卻不肯善罷甘休，還跑到辣妹面前，當街痛罵「妳是賣淫的！」

辣妹受到驚嚇後，趕緊向母親求救，母親便上前質問葉男為何要騷擾她女兒，豈料葉男非但沒有悔意，還繼續大罵「妳女兒就是賣淫的！」旋即離去。

2天後下午3時許，葉男前往基隆市文化中心圖書館閒晃，看到另1名長腿正妹（24歲）正趴在桌上睡覺，於是趁故意經過時，用右手觸摸正妹的左大腿外側，正妹的友人見狀後，趕緊叫醒她，並通知館員將葉男攔下報案。

孰料葉男仍色性不改，再隔2天的晚間11時左右，前往市區麥當勞2樓找目標下手，看到1名容貌清秀、同樣有傲人上圍的女高中生（18歲）正走進廁所時，竟大膽地推開廁所門，伸出右手襲擊女學生的左胸部，嚇得女學生趕緊所上廁所門，等葉男離去後，才敢出去報警。

經基隆地院審理後，認定葉男為逞己慾，趁3名女子不及抗拒之際，分別觸摸對方身體隱私處，欠缺尊重他人身體自主權之觀念，造成3女心理陰影，且還對其中1名女子公然侮辱，犯後還飾詞否認，態度不佳，依性騷擾防治法，將葉男判處5月徒刑，得易科罰金15萬元。

(中時 )