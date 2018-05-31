16所大學申請調漲學雜費 教育部6月底前公告審議結果

2018年05月31日 18:27 中時 林志成

107學年度大專校院擬調整學雜費之申請今天截止，教育部統計，16所學校（公立大學1校、私立大學5校、公立技專2校及私立技專8校）提出要漲2.5％到3.75％，學生每學期增加負擔750元到2000元。教育部將在之後進行審議，預計6月底前公告結果。

現在公立大學每學期學雜費平均3萬元、私立5.5萬元，如果調升2 .5％，分別漲750元、1375元；有完善助學計畫可漲3.75％，公立將 多1125元、私立將多2063元。

依據「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，學雜費調漲是由大專校院審酌學校財務狀況、助學機制及辦學綜合成效等面向，並完備「資訊公開程序」及「研議公開程序」後，始得提出申請。

教育部表示，今年學雜費收費基準基本調幅為2.07％；前一學年度未調整者，其調幅上限援例以當年度基本調幅加上前1年基本調幅計算，經核算為2.5％；另學校若具有完善之助學計畫、學雜費調整支用計畫、資訊公開程序及研議公開程序，得申請放寬其基本調幅，惟上限不得逾基本調幅之1.5倍，即3.75%。

教育部接獲學校申請案後，將先確認申請學校是否符合學雜費調整資格條件，再邀集相關機構、學者專家、學生及家長代表組成學雜費審議小組審查各校申請案，預定於107年6月底前公告審議結果。

(中時 )