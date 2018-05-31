淘空7200萬 冠德馬紹齡痛哭認罪「過世父親會原諒」

根基營造公司監察人馬紹齡被控違反證交法等罪，今開庭她當庭痛哭認罪請求法官能給予緩刑。（李文正攝）

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上市公司冠德建設董事兼副總馬紹齡，被控在2011年到2014年間，以子公司根基營造的名義，對外支付4500萬仲介費，因財務報表無法作帳，她購買假發票沖賬，遭檢察官依違反證券交易法起訴，士林地院今天開庭審理，她當庭痛哭認罪，還說已過世的父親馬玉山生前最掛念的就是這件事，她坦承買發票是不對的事，願意認罪請求法官能給予緩刑。

檢方在去年偵辦根基營造作假帳逃漏稅時，發現馬紹齡負責公司財務，冠德在承包工程時，為了要支付中間人佣金，改由子公司根基營造出面付款，並購買假發票作帳，事後再向冠德請款，中間差額高達7200萬，檢方去年7月間依違反證交法、侵占等罪起訴馬、根基總經理和採購主管3人。

50歲馬紹齡今（31日）出庭時穿著T恤、球鞋，一改過去精明幹練的套裝，她想到父親馬玉山去年11月過世，她當庭痛哭，「父親生前最擔心她，就是這件案子，相信他在天之靈會諒解，同意我說出真相」。

馬更說，自己有二個小孩，希望在小孩面前能以身作則，做錯事要勇於坦白。她說：「知道買發票是不對的事情，請法官原諒我，金庫內的1200萬是要給謝小姐，另外1200萬要是給民意代表」，絕對沒有要侵佔公司款項。

辯護人則說，希望法官能給予緩刑，讓他不用入監服刑，若檢察官同意，他們願意依緩刑條件支付公益捐。合議庭討論後擇期再做出裁定。

(中時 )

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