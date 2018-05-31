桂綸鎂升格人妻人母！因不明原因將女兒送人

桂綸鎂在《東方華爾街》飾演潘燦良的妻子。（衛視電影台）

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桂綸鎂在《東方華爾街》飾演潘燦良的妻子。（衛視電影台）
張孝全、蔡潔。（衛視電影台）
吳鎮宇。（衛視電影台）

由劉德華監製、黃國強執導、福斯傳媒集團及企鵝影視聯合出品，吳鎮宇、張孝全等人主演的FOX原創影集《東方華爾街》，5集斥資超過台幣1億5千萬，首週一連2集播出後口碑持續攀升引起網路熱議。尤其是吳鎮宇飾演的財經教授葉抱一與張孝全飾演偉航，二大男神你來我往之間劍拔奴張的緊張氣氛，緊緊扣住觀眾看戲情緒，大呼簡直全程無尿點。本週播出第3集將有神秘角色桂綸鎂登場。

桂綸鎂自2008年之後就未曾再參與電視劇演出，這次回歸電視完全是監製劉德華特別欽點，雖然客串僅短短3天戲份不多，但卻是本劇最大亮點之一，再加上和老搭檔張孝全合作，兩人默契超好演起來駕輕就熟；她劇中以人妻角色登場，飾演CASH2.0組織成員老爺（潘燦良飾）的妻子，且育有一女，但卻不明原因地將女兒送人，且離奇消失，卻在多年後再度出現，並受到譚耀文指示要來對付CASH 2.0組織。

FOX原創影集《東方華爾街》，跳脫一般偶像男女情愛公式化戲劇，以創新金融權謀爭奪戰題材切入，在台首週播出後收視反映熱烈，最受35-49歲男性觀眾喜愛，第1、2集在此年齡族群平均收視高達0.71、0.76，男性觀眾對於這部燒腦金融劇相當支持。本週劇情張孝全將周旋在蔡潔與余男之間的三角關係，吳鎮宇坐上金管部大位，想透過立法推動「明日基金」投資法案，卻被張孝全嗆聲將全力阻止法案通過。《東方華爾街》FOX+可搶先一天觀賞，衛視電影台則是每週五晚間9-11點播出。

(中時 )

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